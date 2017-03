O podobě mostu v Ronově rozhodnou experti na místě

Přibyslav – Prudké tání poškodilo v uplynulém týdnu ještě víc omítku na mostě v Ronově nad Sázavou.

Na sklonku zimy se na ronovském mostě objevily vlhké mapy a omítka začala opadávat.Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

Radnice v Přibyslavi se chystá na jednání s památkáři. To rozhodne, co s mostem dál.

„Minulý týden stoupla voda během tání a ještě víc poškodila omítku na mostě v Ronově, která postupně opadává. Stav mostních parapetů je špatný. Všiml jsem si, že výrazně horší je omítka na straně mostu, kde byla námraza," popsal aktuální stav starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Podle starosty chce přibyslavská radnice vyvolat v příštím týdnu místní šetření a jednání s památkáři, aby se společně rozhodli, co bude s mostem dál a zda jeho omítku opět obnovit.

Jak podotkl starosta Kamarád, to, že by most zůstal do budoucna bez omítky, by nemělo mít vliv na jeho stav. „Most je spárovaný, takže k nějakému fatálnímu poškození by dojít nemělo. Jednání s památkáři by tedy mělo být debatou o tom, zda je vůbec účelné most po každém poškození omítat, neboť, jak mi prozradili odborníci, omítka na holém kameni nikdy stoprocentně držet nebude," vysvětlil Kamarád.

„V každém případě je stále v tuto chvíli platným dokumentem závazné stanovisko vydané výkonným orgánem státní správy na úseku památkové péče – Městským úřadem v Havlíčkově Brodě, odborem rozvoje města. Ten se také ohledně omítek ztotožnil s názorem Národního památkového ústavu. Omítky by měly být prováděny dle tradičních technologií a tradičními postupy s tím, že je nutná pravidelná údržba," zdůraznila Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu v Telči.

Podle památkářů stavebně-historický průzkum z roku 1998 uvádí, že se na mostě nacházejí zbytky vápenné omítky. To, že byl most omítnut, dokladuje i nalezený obraz mostu z 19. století. Pokud by se musel most po každém poškození nově omítat, stálo by to městskou pokladnu pokaždé nejméně dvě stě tisíc korun. „Doufejme, že by to nemuselo být po každé zimě. Například loni a předloni byly zimy mírné," podotkl starosta. Radnice v Přibyslavi nechala most v Ronově, který pochází ze 16. století, a patří k nejstarším v zemi, opravovat už třikrát.

