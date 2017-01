O pozemcích na parcely obec zatím jedná s majiteli

Nová Ves u Chotěboře – Až čtyři desítky nových parcel určených pro výstavbu rodinných domků by chtěla nabídnout obec Nová Ves u Chotěboře.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Tyto plány mají ale háček. „Obec Nová Ves totiž nemá žádné vlastní pozemky, na kterých by bylo možné rodinné domky stavět," vysvětlil starosta Miloš Uchytil.

Pozemky, které by byly ke stavbě vhodné, jsou majetkem soukromých osob, se kterými obec vede předběžné diskuse o možném prodeji. „Ovšem není to nijak jednoduché. Majitelům nabízíme například možnost směnit jejich pozemky za jiné, ale ne všichni jsou ochotni se pozemků vzdát," podotkl starosta Uchytil, takže příprava nových parcel ke stavbě je takříkajíc běh na dlouhou trať. První stavební pozemky by měly být v lokalitě směrem na Chotěboř.

Podle starosty Uchytila by ale byl o stavební parcely zájem, protože Nová Ves není nijak malá obec. Leží blízko silnice, do sousední Chotěboře to není daleko. Nová Ves má obchod i vlastní školu. V současné době je počet obyvatel Nové Vsi setrvalý. Obec má zhruba 570 obyvatel.