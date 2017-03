O pozemky v průmyslové zóně mají zájem investoři

Světlá nad Sázavou – Čekání na prvního investora, který skutečně koupí pozemky v lokalitě desetihektarové průmyslové zóny ve Světlé nad Sázavou, pomalu končí.

Místní firma se s radnicí ve Světlé již dohodla. Na konečné vyjádření další tuzemské společnosti a Švédů se prozatím čeká. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Místní společnost zabývající se truhlářskou výrobou projevila zájem o pět tisíc metrů čtverečních, které potřebuje pro výstavbu nového provozu s deseti zaměstnanci. Světelská radnice jí vyšla vstříc.

„Na tuto chvíli netrpělivě čekáme od roku 2012. Tedy od doby, kdy byla naše průmyslová zóna dokončena. Pevně věříme, že nabídka investora včetně našeho souhlasu s prodejem pozemků projdou úspěšně i nadcházejícím schvalovacím řízením ministerské meziresortní komise. Toto řízení je nezbytné, protože jsme průmyslovou zónu připravovali i za státní peníze. Po kritickém roce 2008, tedy po pádu někdejších skláren Sklo Bohemia, nám ministerstvo financí půjčilo dvacet milionů korun na výkup pozemků, na nichž naše průmyslová zóna leží," vysvětlil starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek.

Místní firma ale není v tuto chvíli jediná, která rozvoj svého podnikání spojuje se světelskou průmyslovou zónou. „Jednali jsme také se zástupci brněnské developerské společnosti, která hledá průmyslové pozemky pro stavbu podniku investora ze Švédska. Ten poptává plochu mezi čtyřmi až osmi hektary," pokračoval Tourek s tím, že detaily o charakteru výroby a počtu nových pracovních míst nelze v tuto chvíli uvést.

A do třetice všeho dobrého. Do Světlé se na průmyslovou zónu přijeli podívat i zástupci české rodinné firmy, která by potřebovala pět tisíc metrů čtverečních pozemků. „Také v tomto případě zatím nelze uvést nic bližšího," podotkl Tourek.

S restartem sklářského průmyslu ve Světlé nad Sázavou poklesla ve městě se zhruba šesti tisíci obyvateli výrazným způsobem nezaměstnanost. Ta v době nejhlubší ekonomické recese, tedy v letech 2008 až 2012, překonávala i desetiprocentní hranici. „V současné době koliduje nezaměstnanost ve Světlé kolem čtyř procent. Na jednu stranu to je samozřejmě dobrá zpráva, ovšem může se stát i to, že investoři, kteří k nám přijdou, tady nenajdou odpovídající počet kvalifikovaných lidí. A to by mohl být problém," upozornil místostarosta Josef Hnik a nepřímo tak poukázal na nedobrou situaci, která v současné době panuje v některých místech Vysočiny s agenturními zaměstnanci.

Od roku 2012 jednala radnice ve Světlé nad Sázavou v souvislosti s prodejem pozemků v průmyslové zóně s mnoha tuzemskými i zahraničními zájemci. Investorům je nabízela i prostřednictvím vládní agentury Czech Invest.

Nejblíž k dohodě byla v roce 2015. Tehdy projevil eminentní zájem o osm hektarů výrobce palivových souborů pro jaderné elektrárny – společnost UJP Praha. Veřejnost se ale proti přítomnosti výroby tohoto charakteru v blízkosti města ostře ohradila a radnice její odmítavý postoj respektovala.