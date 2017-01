Občanské poradny mají novou otevírací dobu

Havlíčkobrodsko – Občanská poradna při Oblastní charitě Havlíčkův Brod mění otevírací dobu v Havlíčkově Brodě a ve Světlé nad Sázavou.

Nová otevírací doba.Foto: Archiv Charity HB

Pro všechna kontaktní místa Občanské poradny platí, že předem objednaní zájemci mají přednost.

Lidé, kteří se ocitli v těžké situaci, potřebují znát svá práva a povinnosti, neví, jak sepsat konkrétní žádost, nebo netuší, na koho se vzhledem ke svému problému obrátit.

Mohou tedy vyhledat odborné poradenství v Občanské poradně Havlíčkův Brod na adrese B. Němcové 188 nově vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a poté od 13 do 17 hodin a také v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin a poté od 12 do 14 hodin.

Kontaktní místo ve Světlé nad Sázavou na adrese Sázavská 598 bude nově otevřeno vždy v lichém týdnu v úterý od 9 do 12 hodin.

„Objednaní uživatelé mají přednost, ale v případě, že se nikdo předem neobjedná nebo se objednaný na daný termín nedostaví, přijmeme zájemce, který si termín předem nezarezervoval," vysvětlila vedoucí Občanské poradny Vendula Prokšová.

Poradna poskytuje svým uživatelům odborné sociální poradenství k vyřešení jejich nepříznivé životní situace.

Zájemci se na návštěvu Občanské poradny mohou předem objednat buď prostřednictvím e-mailu poradna@charitahb.cz, nebo telefonicky na číslech 569 425 630 a 777 736 048.