Obecní cesty má soukromník

Ždírec nad Doubravou – O prodeji některých pozemků, konkrétně i obecních cest, třeba z Podmoklan do Sobíňova rozhodli zastupitelé ve Ždírci nad Doubravou.

Ždírecká radnice.Foto: Internet

Některým obyvatelům se to nelíbí, obávají se, že poměrně často využívaná komunikace zanikne nebo jim soukromý vlastník zakáže cestu užívat.

„Jedná se o polní a lesní cestu. Cesta v poli je využívána hospodářsky pouze vlastníky okolních pozemků. Lesní cesta je v terénu neznatelná, zarostlá, mnoho desetiletí nepoužívaná. V současnosti připravujeme kupní smlouvy, kde bude zaneseno věcné břemeno pro právo jízdy a chůze," informoval starosta Jan Martinec. „Třeba jednu cestu, jedná se o cestu z Podmoklan do Sobíňova, užíváme velmi často, stejně jako spousta jiných občanů a zdá se lehkovážné tuto spojku mezi vesnicemi směnit, či prodat do rukou soukromníka. Dovedeme si představit situaci, že cesta časem zanikne a co pak? Opravdu neexistuje jiné řešení než tato neuvážená směna prodej? Budou se moci občané, kteří nechtějí o tuto spojku přijít, vyjádřit k danému záměru města? Nebo bude rozhodnuto bez nich," postěžovali si někteří ždírečtí obyvatelé na webu města.

Není se čeho bát

Podle starosty Jana Martince se není čeho obávat. Směnu, lépe prodej a koupi pozemků, připravuje Ždírec již několik let. „Majitelé zámku Nový Studenec projevili o cestu zájem z prostého důvodu. Chtějí cestu zpevnit tak, aby po ní bylo možné vyvážet zejména dřevo z lesa. Povšimněme si, že město mění pozemky za pozemky právě pod obecními cestami. Jedná se o frekventované cesty v Novém i Horním Studenci (cesta na Vyhnálov), a nezaznamenal jsem za posledních 25 let stížnost občanů, že by byli omezováni ve využívání cest," vzkázal tazatelům starosta Martinec.

Prodávané cesty, zejména ta v lese (označená v katastrální mapě jako parcela číslo 300/10) je kompletně obklopena pozemky, které jsou ve vlastnictví rodiny kupujících, kteří mají o cestu zájem a z pohledu města je podle starosty výhodné, že si chce vlastník lesa udržovat také přístupové komunikace, které těžbou dřeva trpí.

„Kéž by takto postupoval každý vlastník lesa či pole. Většinu cest udržují za velké peníze obce bez spoluúčasti vlastníků pozemků. Vlastním prodejem se na statutu pozemku jako komunikace nic nemění. Stále se bude jednat o účelovou, veřejně přístupnou komunikaci. Naopak předpokládám, že bude v lepším stavu než doposud a to i pro ostatní uživatele. Pokud se pozorně podíváte po okolí, zjistíte, že takovýchto komunikací, které mají jiné vlastníky než obec, je víc a s užíváním nejsou žádné problémy," vysvětlil nespokojeným tazatelům starosta.

Pravda je, že užívání cest bývá někdy v obcích i městech častým jádrem sporu. Například ve Velkém Beranově na Jihlavsku řešili další problém s cyklostezkou u osady Bradlo, kterou už po několikáté zablokoval soukromý majitel. Nakonec došlo ale mezi starostou obce a soukromníkem k dohodě.