Oblastní charita Havlíčkův Brod hledá papírové padesátikoruny

Havlíčkův Brod – Oblastní charita Havlíčkův Brod (OCH HB) se připojila k celorepublikové dobrodružné charitativní akci s názvem Hledá se papírová padesátikoruna.

Ilustrační foto.Foto: Archiv

Jelikož s březnem skončí možnost vyměnit padesátikorunovou bankovku za její kovovou verzi, je tu poslední šance smysluplně využít již neplatné platidlo, a to na vybraný účel v daném regionu.

Až do 24. března je možné nosit papírové padesátikoruny na adresu sekretariátu OCH HB Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, tedy na jedno ze sběrných míst v republice. Pokud bude dárce chtít spolurozhodovat o využití vybraných peněz, vhodí do příslušné pokladničky spolu s padesátikorunou i papírek s napsaným nápadem a svým e-mailem. V případě, že zájemce z regionu nemá možnost odevzdat bankovku přímo v Havlíčkově Brodě, ale přesto by chtěl přispět, může zavolat na tel. 777 776 063 nebo napsat na e-mailovou adresu slavikova@charitahb.cz.

Po skončení hledání padesátikorun bude vybraná částka vyměněna za platné peníze, které poputují na podporu vybraného projektu.

Organizátorem projektu Hledá se papírová padesátikoruna je Házíme lano, z. s. „V novinách jsme si přečetli, že mezi lidmi je ještě cca 12 milionů již neplatných papírových padesátikorunových bankovek, které však lze ještě do 31. března 2017 vyměnit za platné peníze, a tak nás napadlo, že by se alespoň část z těchto peněz neměla nechat propadnout a mohla by se využít k nějakému dobrému účelu," vysvětlili autoři nápadu na webových stránkách události www.hledase50.cz. Projekt je také na Facebooku.

Aneta Slavíková