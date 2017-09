Oblíbená Jasněnka z Troškovy pohádky zavítala do Kavárny Chotěboř

Chotěboř – Herečka Michaela Kuklová (49) – drobná, až téměř éterická bytost, zároveň ale plná energie a když si to okolnosti žádají, tak i vášně a temperamentu. Představitelka křehké Jasněnky byla pátečním hostem v Kavárně Chotěboř.

Michaela Kuklová je pořád ta křehká princezna z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci.Foto: Deník / Novák Miloš

Míša měla hereckou kariéru v podstatě nalinkovanou už od dětství. „Už jako žákyně jsem dostávala hlavní role. A když se osvědčíte, tak pak jdete z filmu do filmu,“ říká. Nezapomenutelnou se stala její postava princezny Jasněnky v oblíbené pohádce, kterou ztvárnila jako osmnáctiletá.



„Byla jsem hodně mladinká a měla tak trochu respekt. Na tuto roli teď už ráda vzpomínám, i když natáčení nebylo vůbec jednoduché,“ naráží hlavně na scény, kde ji Helena Růžičková doslova mlátila. A že se do toho Helena pořádně opřít uměla, dokázala například i v komediích Slunce, seno…, kde sílu její dlaně okusil Martin Šotola v roli malého Jirky.



„Obraz, kde mě má Helena profackovat střevíčkem, jsme zkoušeli několikrát. Obecně platí, že na zkoušce se jede jenom jako, ostrá je pak se vším všudy. Toto ale Helena vůbec nerespektovala. Když jsme skončili, nebyla jsem schopna vůbec mluvit, měla jsem nateklou pusu a tekla mi krev. Režisér to pak Heleně vyčítal, ta se ale ohradila: Prosím tě! Jaképak, copak? Kdybych měla jít naplno, musela bych ji zabít!“ vypráví Míša teď už se smíchem.

Michaela Kuklová má na svém kontě řadu známých a oblíbených filmů, zmínit můžeme například Skleněný dům, Třetí skoba pro kocoura, Z pekla štěstí, Z pekla štěstí 2, Andělská tvář nebo seriály Světla pasáže a Ordinace v růžové zahradě. Vzhledem k tomu, že mluví perfektně německy, získala roli v populárním německém seriálu Místo činu.

Objevila se však také v eroticky laděném filmu rakouské produkce. Půvabná herečka ale odhalování ve filmu, ač by si to mohla dovolit, nemá ráda. „Bylo to tehdy pro mě hrozné a stresující. Měla jsem to štěstí, že jsme tuto scénu natáčeli ve vlakovém kupé, takže přítomen byl pouze režisér a kameraman. Myslím si, že všeobecně si erotické scény nikdo neužívá. Všechno je stylizace, navíc, když se s tím člověkem ani neznáte, máte šílenou trému, klepete se, on taky. Není to nic příjemného a jsem ráda, že jsem ve věku, kdy už to po mně nikdo nechce,“ směje se Kuklová.



Oblíbená herečka má za sebou manželství s Jiřím Pomeje, pak několik let žila s podnikatelem Romanem Holomkou a nedávno ji zkrachoval vztah s fotografem Jiřím Kášem. Přesto hlavu v smutku nemá. „Jsem samoživitelka a musím se hodně obracet, abych nás se synem uživila. Přesto ale cítím obrovskou úlevu. Je pravdou, že jsem přitahovala hodně zvláštní muže. Musela jsem jim být tou správnou ženou – hospodyňkou, uklízečkou, pečovatelkou. Takže další manželství? Díky, nechci. Teď se nemusím nikomu zpovídat, sbírat body v ložnici. Cítím se volná,“ upřímně říká.



V současnosti můžete Michaelu Kuklovou vidět na scéně v Divadle Kalich a ve výhledu má i film, o kterém zatím mluvit nechce.

Erika Nováková