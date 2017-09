OBRAZEM: Chotěbořský VVoktoberfest: atmosféra lepší než v Mnichově

Chotěboř – Pevnou tradici, kterou letos prověřilo i počasí, už, zdá se, má VVoktoberfest, který se již pošesté konal v chotěbořském kinocafé Velký Voči. I přes ne právě příjemný a chladný den bylo plno. Nechyběli ani návštěvníci v lehkých, téměř letních kostýmech. Slabých deset stupňů nad nulou podle všeho nikomu nevadilo.

Vašek z Prahy přijel do Chotěboře s partou kamarádů z Prahy. Akce, kde pivo teče proudem a muziky je více než dost, se zúčastnil už podruhé. Tip na ni dostal, paradoxně, od přátel z Brna. „Když se něco dělá dobře, tak se to rychle rozkřikne. A je úplně jedno, odkud ti lidé jsou, cestu si najdou,“ vysvětluje.

Poetický večer i skvělá muzika

Sám už měl možnost zažít Oktoberfest v Mnichově, může tedy srovnávat. „Tady je rozhodně levnější pivo,“ směje se s tím, že v Německu zaplatíte za tuplák i 14 euro. V Chotěboři si kromě toho pochvaluje i atmosféru. „Je to tady takové komornější na rozdíl od megalomanské akce v Mnichově. Je to přirozené a příjemné. Nejsou tady turisté, zkrátka baví mě to. Navíc, jelikož sám pořádám sportovní akce, vím, kolik to dá práce a co všechno to obnáší. Takže za mě velký palec nahoru,“ pochvaluje si Vašek.

To Jana z Chotěboře dorazila na VVoktoberfest poprvé. „Jsem nadšená,“ říká. „Nikdy jsem nic podobného nezažila. Ochutnávala jsem speciály, překvapilo mě, že bylo v nabídce například i pivo, které se točí přímo na německém Oktoberfestu. A muzika je hodně dobrá, například tu měli luxusní harmonikářku,“ míní Janu Blažkovou. Ta se líbila i dalšímu Chotěbořákovi, Petrovi. „Myslím si, že takových akcí není nikdy dost. Je to fajn hlavně kvůli lidem, kteří se tady potkají. Dneska to bylo vůbec jedno z nejlepších setkání. Takový hezký, poetický večer,“ dodal.

Ti, co si našli cestu na chotěbořský VVoktoberfest, měli možnost ochutnat až devět pivních speciálů. „Nejvíce chutnal Paulaner, pivo z německého Oktoberfestu, já jsem byl nadšený ze speciálů pivovaru Krušnohor,“ konstatuje provozovatel Velkých Vočí Michael Jindra. Podle jeho slov špatné počasí některé návštěvníky odradilo. Večer se však už kapacita zaplnila. Hostitele potěšil i fakt, že v soutěži o Fräulein VVoktoberfestu zabodovaly i barmanky z „Vočí“.

V průběhu dne zahrálo trio Ondřeje Soldána, harmonikářka Jana Blažková a kapela Vopečbuřt.