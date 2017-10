OBRAZEM: Krajský psovod převálcoval ukrajinskou konkurenci

Havlíčkův Brod – První pomoc do škol. To je projekt, který bude i v příštím školním roce pokračovat v celém Kraji Vysočina. Cílem této aktivity je poskytnout mladým lidem ve věku 14 a 17 let proškolení v laické první pomoci s důrazem na praktický nácvik v modelových situacích, to vše v rámci školního vyučování.