OBRAZEM: Na světelském náměstí bzučely mopedy

Světlá nad Sázavou - Po celé sobotní dopoledne se náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou proměnilo v motosalon historických mopedů. Světelský Stadion klub S11 sdružující milovníky historických mopedů pořádal již 11. ročník Propagační jízdy Vysočinou.

Zaparkováné mopedy, především před půlstoletím oblíbené Stadiony S11, budily pozornost mnoha návštěvníků, majitelé nablýskaných krasavců si ochotně vyměňovali rady, kde sehnat nebo jak vyrobit ten či onen náhradní díl. Vždyť některé stroje na světelském náměstí oslavily již šedesáté narozeniny. Před startem propagační jízdy se pořadatelům prezentovalo 97 účastníků z celé republiky, mezi kterými byly i tři ženy.

Na start do Světlé to měl však nejdále manželský pár z Bulharska kousek od Sofie, něco málo přes 800 kilometrů, přijel na motocyklu značky IZH/DKV 350 ccm z roku 1969.Přesně v poledne zazněl povel ke startu a smečka bzučících strojů se vydala na trať první etapy dlouhé 35 km, která vedla přes Druhanov, Ovesnou Lhotu, Číhošť, Ledeč n. Sázavou, Vilémovice a Dolní Březinku zpět na náměstí do Světlé. Pouze jeden stroj musel využít káru doprovodného vozidla, jinak všichni dojeli do cíle první etapy.

Po krátkém odpočinku se celý konvoj vydal do druhé etapy. Ta byla delší, měřila 45 km a jela se po trase Nová Ves, Okrouhlice, Chlístov, Havlíčkův Brod, Veselý Žďár, Okrouhlice, Broumova Lhota, Závidkovice, Světlá nad Sázavou. Všichni dojeli bez nehody do cíle, když se na několika strojích objevilo pár běžných závad, ty však byly odstraněny.

Celá letošní Propagační jízda Vysočinou opět všem účastníkům ukázala krásnou přírodu naší Vysočiny a dala vzniknout dalším přátelstvím milovníků historických mopedů z různých koutů republiky.

Jiří Víšek