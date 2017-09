OBRAZEM: Na trasu Havlíčkobrodské padesátky se vydaly stovky turistů

Havlíčkův Brod – V pořadí již 48. ročník turistického pochodu Havlíčkobrodská padesátka se konal v sobotu v Havlíčkově Brodě. Na trať se vydaly téměř tři stovky turistů z celé republiky, pěšky na kolech v doprovodu psů i dětí.

Hlavním organizátorem akce je Klub českých turistů Havlíčkův Brod. Jak sdělila za pořadatele Lenka Žáková, těší se tato zářijová akce velkému zájmu turistů z celé republiky. „Pravidelně k nám přijíždějí turisté až z Karlových Varů o Vysočině nemluvě,“ podotkla Žáková. Stejně tak pestré je věkové složení účastníků. „Měli jsme tady tříměsíční batole, ale také turisty ve věku přes osmdesát let,“ prozradila Žáková. Letos byla bezesporu nejstarší účastnicí Zdena Žáková z Havlíčkova Brodu, která dovršila rovných devadesát let a přesto je stále aktivní a vitální. Turistice se věnuje celý život. Letos si vybrala, pravda, kratší trasu, kolem šesti kilometrů, ale i tak je to na dámu jejího věku úctyhodný výkon. Účastníci pochodu si mohli vybrat trasu podle svých sil a schopností. Pěší trasa měřila od třinácti do padesáti kilometrů.

Mimochodem na padesátku si troufla necelá desítka odvážných, největší zájem byl o trasu v délce patnácti kilometrů.. Trasa pro cyklisty měřila od třiceti do padesáti kilometrů. Trasa pro děti byla v délce šesti kilometrů, běžci měli vlastní trasu v délce přes sedm kilometrů. Na počátku „výšlapu“ dostali účastníci do ruky mapku s podrobným popisem trasy, takže zabloudit nemohl nikdo, navíc měli možnost nechat si od pracovnic zdravotní pojišťovny změřit tlak. Součástí akce bylo také setkání s členy Klubu sběratelů turistických suvenýrů.