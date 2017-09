OBRAZEM: Na výstavě je k vidění móda secese i první republiky

Havlíčkův Brod – Jakou módu nosily brodské dámy v období secese, první republiky nebo šedesátých let, na to odpoví nová výstava, kterou otevřelo brodské Muzeum Vysočiny. Návštěvníky tu čeká záplava krásných šatů od elegance, extravagantních klobouků až po místní kroje, mohou obdivovat precizní střihy i látky, které po sto a více letech vypadají jako nové nebo zavítat do módního salonku a nechat se zvěčnit v dobových doplňcích.

„Výstava návštěvníky provede módou od 19. století až po 60. léta. Většina exponátů pochází ze sbírek našeho muzea a všechny nosily zdejší dámy. Z Havlíčkobrodska jsou i použité dobové fotografie,“ uvedla kurátorka výstavy Alena Jindrová.



Výstava lidem umožňuje sledovat, jak se módana Havlíčkobrodsku postupem času proměňovala. Kromě měšťanského způsobu odívání je tu k vidění i havlíčkobrodský kroj. „Jsou tu dva základní kroje. Český a německý. Zajímavostí je, že německé obyvatelstvo, které zde žilo do konce Druhé světové války své kroje nosilo mnohem déle, než Češi,“ doplnila Alena Jindrová. Němky z Dlouhé Vsi nebo z Bartoušova prý nosily kroje na místní trhy ještě v době první republiky.



Výstava se zaměřuje i na módu svatební. Velkou zvláštností jsou tu třeba horácké svatební koruny. V některých obcích bylo zvykem čepit nevěstu až do dvou čepců, na které byly navázány naškrobené pentle a krajky. Na Brodsku se vázala mašle na čepec v týle, na Okrouhlicku na temeni.



Výstava je doplněna i o expozicí čapců a klobouků. Najdeme tu i opravdu extravagantní kousky a klobouky, které si dámy ještě dozdobovaly ovocem nebo pavími pery. Na výstavě nechybí ani informace o fungování zdejších módních salonů. Některé byly velmi úspěšné. „Byl tady například salon Františky Jarošové, ten byl proslulý skutečně široko daleko. Vznik protektorátu a ještě více nástup komunismu ale podnikání nepřál,“ prozradila Alena Jindrová. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Areál hřbitova v Pohledu prošel obnovou Výstava ukazuje rozmanitost a hravost módy. Můžeme se tu pokochat precizními, zajímavými střihy a materiály, které i po mnoho desítkách let vypadají jako nové. Jeden překrásný secesní model muzeu zapůjčilo regionální muzeum v Chrudimi. Nalezneme tu ale i podvazky, kravaty nebo hedvábný toaletní papír. Skutečným unikátem je však empírový zlatý plášť z dvacátých let 19. století. „To je opravdu ojedinělá věc i v rámci muzejních sbírek,“ upozornila Jindrová.



Další část expozice je věnovaná zpracování látek. „Vysočina byla oblastí, kde se tradičně zpracovával len. Největší část oděvních řemesel se soustřeďovala na jihozápadě města V Rámech, které dostaly své jméno od konstrukcí soukeníků, kam napínali své výrobky,“ vysvětlila kurátorka výstavy. Jen pro zajímavost – v roce 1651 se v Brodě oděvnictvím zabývalo 79 rodin, což byla téměř polovina měšťanstva.



Koutek věnovaný látkám prověří šikovnost i nejmenších návštěvníků. Mohou si zkusit šití, pletení nebo tkaní na karetkách či na mapě Brodu vyznačovat, kde jaký řemeslník byl. Dámy si zase jistě nenechají ujít možnost vyfotit se v dobových doplňcích zdejšího módního salonu nebo prověřit své znalosti módy při malém kvízu. Vystavené předměty, které souvisí s módou, ale patrně pozná jen znalec.



Menší koutek patří i brodským gentlemanům včetně zajímavé fotografie účastníků kurzu česání dam. Výstava mapuje i historii místních továren s dílnami pro děti a výstavou šperků.



V rámci výstavy se chystají také dvě zajímavé doplňkové akce. 18. října proběhne workshop Silvy Smutné Účesy a úvazy šátku na Horácku a 2. listopadu přednáška Michala Kampa Textilní továrny v Havlíčkově Brodě.

Autor: Veronika Hošková