Okrouhlici chybí pitná voda, chystá se zdražení

Okrouhlice – Ani na podzim nepřestal Okrouhlici trápit nedostatek pitné vody.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Vinou dalšího letního sucha byla hladina vody ve studních oproti minulým rokům ještě nižší, přičemž spotřeba vody stoupá. Vedení obce se snažilo situaci řešit pravidelnými závozy obecního vodojemu cisternou přibližně jednou za týden. Aktuální spotřeba vody v obci a místních částech byla v týdnu asi 90 kubíků za den, o víkendech zhruba 105 kubíků, přítok naopak jen 84 kubíků denně. Obec musela opravit i cestu k vodojemu, bez ní by závozy v zimním období nemohly probíhat. V roce 2017 by se mělo podařit propojit nový obecní vrt s takzvanou odkyselovací stanicí. V současné době běží povolovací řízení k vydání územního rozhodnutí. Problémy s pitnou vodou by se ale měly odrazit i na její ceně. Ve hře jsou dvě varianty. První je možnost jednorázového zvýšení ceny pro všechny odběratele na zhruba 30 korun za kubík.

Jenže tato varianta zvyšuje cenu pitné vody i těm, kteří s ní hospodaří šetrně, a naopak pro „bazénáře" se jedná o výhodnou cenu v porovnání se závozem vody cisternou, nebo jiným opatřením. Druhou možností je zavedení pásem podle spotřeby vody s tím, že základní cena za běžnou spotřebu by se zvýšila asi na 25 korun za kubík. Po překročení hranice této běžné spotřeby by došlo k dramatickému navýšení ceny za metr kubický vody.

Problém u zavedení pásem vidí zastupitelé v tom, že je obtížné přesně určit, podle jakých kritérií jednotlivá pásma určit.

Zastupitelstvo obce Okrouhlice se bude proto otázkou pitné vody a její cenou zabývat i na svých dalších plánovaných zasedáních.