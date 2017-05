Online výpůjčky nebo zákaz mluvení, to by chtěli lidé v brodské knihovně

Havlíčkův Brod – Návštěvníci Krajské knihovny Vysočiny v anketě rozhodovali i o tom, co by rádi změnili nebo co jim chybí.

dnes 08:58 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Čtenáři zmínili například to, že by si rádi prodloužili dobu výpůjčky knih z pohodlí domova, chtěli by přehlednější webové stránky nebo jim vadí orientace v knihovně. Někdo by uvítal i zákaz používání mobilu a mluvení v prostorách čítárny. Řada lidí zmínila i potřebu větších prostor. Maminky ocenily dětský koutek, ale vadí jim nepraktičnost vchodu pro kočárky. Hodně respondentů se také těší na novou knihovnu. Samozřejmě se našlo i hodně těch, kteří by vůbec nic neměnili a jsou se svou knihovnou spokojení. Ankety Krajské knihovny se zúčastnilo 171 lidí. ČTĚTE TAKÉ: Podzimní knižní veletrh hledá opět nejkrásnější knihu

Autor: Veronika Hošková