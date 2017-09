Oprava silnice v Ledči pod viaduktem zkomplikuje řidičům život

Ledeč nad Sázavou – Na velké dopravní omezení se musí připravit řidiči u Ledče nad Sázavou. Silnice druhé třídy pod viaduktem směrem na Vilémovice prochází velkou rekonstrukcí. Uzavřena má být do konce podzimu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

S tím samozřejmě souvisejí objížďky, které cestu do Ledče i cestu v opačném směru z Ledče řádně prodlouží. Loni, když se v těchto místech opravoval železniční most, trvala cesta po objížďce více než čtvrt hodiny. Objízdná trasa pro osobní auta a autobusy, včetně náhradní autobusové dopravy povede letos přes obce Ostrov, Pavlov až do Opatovic, přes Vlkanov a Číhošť. Nákladní auta mají objízdnou trasu až přes město Habry.

Investorem akce je Kraj Vysočina. Oprava silnice přijde na víc než 13 milionů korun. Obyvatelé Ledče, kteří nedaleko silnice bydlí, vidí problém hlavně v tom, že rekonstrukce silnice měla začínat v srpnu, ale termín se posunul až skoro na počátek září, takže pokud by se stavba protáhla do příštího roku, budou odříznuti od světa. Radost nemají ani ti, kteří do Ledče jezdí za prací. „Loni to bylo skoro dvacet minut zpoždění. Letos to bude něco podobného. Je jedno, jestli pojedete vlastním autem nebo autobusem. Představa, že bych měla takhle jezdit celý podzim, zimu a ještě příští rok mě dost děsí,“ posteskla si Lenka Svobodová ze Světelska.

Podle Kraje Vysočina však k žádnému odložení prací nedošlo. Mluvčí úřadu Jitka Svatošová už dopředu avizovala, že stavba bude zahájena v průběhu srpna. „Projekt se mohl dopracovat až po výstavbě železničního mostu, potom se žádalo o stavební povolení. Nabytí právní moci stavebního povolení se zdrželo, neboť zemřel jeden účastník řízení a muselo se počkat na uplynutí doby převzetí,“ vysvětlila mluvčí Svatošová. Podle smlouvy má zhotovitel na provedení prací 90 dnů. Podle mluvčí Svatošové se Krajská správa a údržba silnic bude snažit úsek v délce přes 200 metrů opravit co nejdřív. Obavy z oprav mají obyvatelé obcí Ostrov a Hradec. Řidiči se snažili objízdnou cestu loni krátit průjezdem po polní cestě přes tyto obce. Přes obě vsi jezdily stovky aut denně.

„Cesta není kapacitně vůbec připravena. Není přeci možné, aby po účelové komunikaci projelo padesát aut za hodinu, a to včetně nákladních vozidel. Řidiči by měli využívat oficiální objízdnou trasu," postěžovala si loni Havlíčkobrodskému deníku starostka obce Hradec u Ledče nad Sázavou Hana Hoskovcová. Stejnou zkušenost měl i starosta Ostrova Jan Rajdl. „Jde o zastavěnou oblast, u které je i dětské hřiště. Rád bych poprosil všechny řidiče, aby tuto cestu používali jen v nejnutnějších případech a dodržovali maximální povolenou rychlost, tedy třicet kilometrů za hodinu," nechal se slyšet Rajdl. Ten podotkl, že z obou stran je také nová asfaltová cesta, která byla průjezdem stovek aut během krátké doby poškozena.

Nakonec musela ledečská radnice umístit na silnici zákazovou tabuli. Řidiči ničili silnici o okolní přírodu. Po opravách by ale měla silnice v Ledči výrazně změnit podobu. „Rozšířeny budou jízdní pruhy, trochu narovnána ostrá zatáčka, zlepšeny budou rozhledové poměry. Zároveň bude vozovka více zahloubena, aby se zvýšila podjezdová výška pod mostem,“ popsala novou podobu silnice již dříve mluvčí Svatošová.

Součástí zakázky ovšem bude i odvodnění, výsadba zeleně, instalace značení i bezpečnostních prvků a také rekonstrukce dvou propustků. Práce budou stát zhruba 13,5 milionu korun.