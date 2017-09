Památky letos lákaly na Foglara nebo únik ze zamčeného pokoje

Havlíčkobrodsko – Tisíce návštěvníků letos v létě vyrazily obdivovat památky Havlíčkobrodska. Největšímu zájmu se těšily exkurze do tajemných Stínadel na hradu Ledeč nad Sázavou, možnost prolézt si všechna skrytá zákoutí starobylého hradu Lipnice nad Sázavou nebo pokusy uniknout ze zamčeného pokoje na světelském zámku.

Hrad v Ledči nad Sázavou letos opět slaví vydařenou sezonu. „Vzrůstající trend návštěvnosti přetrvává. Nárůst prodaných vstupenek a tím i zájem turistů v roce 2016 vzrostl o dvacet procent. Letošní návštěvnost je pak oproti roku 2016 již teď vyšší o třicet procent, a to máme ještě necelé dva měsíce do uzavření turistické sezony,“ uvedl uvedl kastelán hradu Luděk Šíma.



Největším lákadlem ledečského hradu jsou dva nové okruhy. Muzeum historických hodin a Muzeum Jaroslava Foglara.

Unikátní muzeum věnované spisovateli Jaroslavu Foglarovi, jehož romány ovlivnily celé generace dětí a okouzlují nás dodnes, postupně vzniká v nově zrekonstruovaných prostorách hradu. Návštěvníky tu čeká ojedinělá sbírka 380-ti Foglarových portrétních kreseb, kompletní tábor Hochů od Bobří řeky nebo spisovatelův pracovní stůl. Přímo do děje Foglarových románů pak návštěvníky vtahují realistické kulisy tajemných Stínadel v režii malíře a ilustrátora Rychlých Šípů Milana Tesleviče nebo unikátní sbírka ježků v kleci.



„Muzeum se neustále tvoří a rozrůstá. Příští rok bychom rádi otevřeli další nové prostory a expozice muzea Jaroslava Foglara a hodin rozšířili,“ doplnil kastelán. Ledečské Muzeum historických hodin patří mezi přední sbírky v Čechách. Jsou tu skvosty nevyčíslitelné hodnoty z období renesance až po 19. století. Na hradě si ale na své ale přijdou i ti nejmenší. Dětský okruh je zavede přímo do ráje hraček, který čítá přes tisíc plyšových medvědů. Kromě nich děti čeká také dobrodružné bloudění v malém bludišti z buxusu.



Nejvíce lidí zlákala vyhlídka z hradní věže, kam se podle kastelána podívá každý druhý návštěvník. „Nejžhavější téma potom bylo stavění kulis a natáčení pohádky Čertí brko v červenci a srpnu,“ dodal Šíma. Hrad je v září zpřístupněn od úterý do neděle, od 10 do 16 hodin.



Návštěvnost letos navýšila i na hradě v Lipnici nad Sázavou. Odhaduje se, že opět vyšplhá na 25 tisíc návštěvníků. „Největším lákadlem asi bylo upravené nádvoří a část přístupové cesty. V letošním roce se na hradě provádí skutečně velká stavební aktivita, ale ani to neodradilo naše návštěvníky od toho, aby zkontrolovali svoji oblíbenou památku,“ prozradil kastelán hradu Lipnice nad Sázavou Marek Hanzlík.

Lipnický hrad je, zvláště pro nejmenší návštěvníky, atraktivní i v tom, že si mohou sami prozkoumat všechna zákoutí hradu, aniž by byli pod dozorem přísného průvodce. V září a říjnu je hrad otevřen pouze v sobotu, v neděli a o svátcích. Prohlídky začínají v 10 a končí v 15 hodin. Pro předem objednané skupiny je otevřeno denně kromě pondělí. „Podzim je ideálním časem pro návštěvu Lipnice, protože hrad je ještě od léta vyhřátý, krajina je krásně barevná a všude se rozprostírá naprostý klid. V příštím roce budeme otevírat pro návštěvníky druhé patro Turnovského paláce. A letos ještě na chvíli přijedou na hrad na konci září filmaři, kteří tu budou natáčet část dánského historického filmu,“ dodal Marek Hanzlík.



Kvůli opravám zámeckých fasád se v září a v říjnu veřejnosti uzavře zámek ve Světlé nad Sázavou. Prohlídky zámeckých okruhů tu budou možné pouze na základě předchozí rezervace. Novinkou a žhavým lákadlem letošní sezony je tu úniková hra Exit games na motivy starořeckých bájí. Principem hry vyluštit dané šifry a dostat se ze zamčeného pokoje na svobodu.

„Náš zámek je první památkou v České republice, která tuto zábavnou hru pro návštěvníky připravuje. V Čechách už je vybudovaná celá řada speciálních hracích místností, v převážné většině případů jsou ale určené dospělým návštěvníkům,“ uvedla majitelka světelského zámku Helena Degerme. Akce tady měla takový úspěch, že se ji organizátoři dokonce rozhodli prodloužit až do konce října.