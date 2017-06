Pavilon bývalé brodské ortopedie získal ocenění

Ohrazenice – Obyvatelé Ohrazenice a blízkého okolí zavzpomínají v sobotu na sestry Kovárníkovy, které se v obci narodily a prožily mládí. Poté co odešly za prací do Prahy, pomáhaly při plánování atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Předávaly parašutistům zprávy s údaji, v kolik hodin jel protektor do svého úřadu a zda jel s doprovodným vozidlem, či nikoliv.