Pletená stezka se vine Brodem po stopách Zrzavého a Reynkových

Havlíčkův Brod – Originálním způsobem, slavnostním páráním, se ve čtvrtek otevřela Pletená stezka, věnovaná významným osobnostem Brodska, básníkovi a grafikovi Bohuslavu Reynkovi, jeho synům Jiřímu a Danielovi a Janu Zrzavému. Slavnostní otevření se konalo v kostele svaté Kateřiny.

Lidé, kteří v Brodě žijí i ti, kteří do něj zavítají jako turisté, se teď mohou vydat po stopách našich umělců, kteří ulicemi města ještě nedávno sami kráčeli. Stezka vznikla iniciativou žen z místního spolku Motanice. Ty nejen rády tvoří, pletou a háčkují, ale také se aktivně zajímají o kulturu ve městě, takže nápady, jak město oživit, na sebe nenechaly dlouho čekat.



„Říkaly jsme si, že město úplně nevyužívá velký kulturní potenciál svých osobností. Takovou celistvou informaci o nich tady nenajdeme. Lidí, o kterých by se dalo napsat, je tady přitom opravdu hodně. Nakonec jsme vybraly ty, kteří jsou v naši paměti usídleni nejživěji, protože tady ještě nedávno chodili. To jsou pro nás Reynkovi a Jan Zrzavý,“ vysvětluje nápad na Pletenou stezku Michaela Krpálková ze spolku Motanice.

A tak ženy z Motanice začaly rozmotávat příběhy brodských velikánů a pátraly po informacích, které by lidem mohly předat. Stezka má celkem 13 zastavení. Jedno z nich lidé mohou najít i u kostela svaté Kateřiny. Tady se dočtou o Skleněném paláci, který stojí naproti přes silnici. V moderním činžovním domě z let 1938-1940 dříve sídlilo Chvojkovo nakladatelství. Jiří Chvojka, který byl prvním nakladatelem v Německém, později Havlíčkově Brodě, se tehdy obrátil právě Bohuslava Reynka, aby mu pomohl vytvořit ediční plán nově vznikajícího nakladatelství. Jejich spolupráce se později rozrostla i o Reynkovu překladatelskou činnost.



Další zastavení nalezneme u místního vlakového nádraží, na Smetanově náměstí, u Hotelu U Lva nebo v Parku Budoucnost. Lidé se tu mohou dozvědět, kam chodil do školy Jan Zrzavý, který osvícený učitel ho v rámci výuky posílal malovat do parku Budoucnost nebo proč se mu nelíbilo na brodském gymnáziu. Nahlédneme i pod pokličku korespondence Bohuslava Reynka se slavnými osobnostmi české kultury. „Vycházely jsme vesměs z literatury, ale některé informace jsou i od pamětníků,“ doplnila Michaela Krpálková.

Slavnostního odpárání Pletené stezky se zúčastnil také místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl a náměstkyně hejtmana pro Oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.