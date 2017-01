Počasí umožňuje bruslení na zdravém vzduchu. Bruslí se i v Brodě na Cihláři

Havlíčkův Brod - Česko zasáhly silné mrazy. Na některých místech republiky teplota klesla až na minus 18 stupňů Celsia.

Už to je dost dlouho, co se na Cihláři naposledy bruslilo. Teď to však jde.Foto: Jaroslav Loskot

Toho využili všichni příznivci bruslení na zamrzlých rybnících či přehradách. Bruslaři si užívali i ledu na zamrzlém rybníku Cihlář v Havlíčkově Brodě. Tiskový mluvčí Povodí Moravy však upozorňuje, že led nemusí být vždy bezpečný. „Nosnost ledu na velkých vodních nádržích zatím není pro bruslaře bezpečná. Vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je nebezpečné. Ledová plocha může být v některých místech zeslabena, a hrozí její prolomení. Vstup na zamrzlé plochy nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě na vlastní nebezpečí," varuje Petr Chmelař.

