Pod vlivem usedl za volant a nezvládl řízení

Dolní Krupá – Škodu v hodnotě pětapadesát tisíc korun způsobil pětadvacetiletý muž z Havlíčkobrodska, který v pátek 30. června usedl za volant pod vlivem alkoholu.

Policie ČR. Ilustrační foto. Foto: ČTK

K incidentu došlo na silnici v Dolní Kupé ve směru od Chotěboře po jedenácté hodině večer. Řidič automobilu značky Citroen při projíždění zatáčky dostal smyk, během kterého vozidlo přejelo do příkopu. Zde narazilo do břehu a následně vjelo zpět na komunikaci, kde narazilo do dalšího zaparkovaného auta značky Peugeot.

Dopravní nehoda se obešla bez zranění osob. „Přivolaní policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,39 promile alkoholu,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.