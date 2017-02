Podmoklany mají nízký rozpočet, staví se po etapách

Podmoklany – Oprava komunikací a přístavba společenského domu. To jsou dvě z nejdůležitějších investičních akcí pro letošní rok v Podmoklanech na Chotěbořsku.

Ke kulturnímu domu v Podmoklanech přibude letos nová přístavba.Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Naše obec nemá nijak vysoký rozpočet. Dva miliony na rok, takže musíme dobře počítat a žádat o dotace," konstatoval starosta Jiří Zatřepálek. V letošním roce se Podmoklany chystají na opravu místních komunikací. „Cesty budou stát asi 250 tisíc korun. Z dotací můžeme získat asi polovinu," upřesnil starosta. V letošním roce chce rovněž obecní úřad v Podmoklanech přistavět část místního společenského domu.

Kouzelná příroda, čistý vzduch, Podmoklanský katastr patří díky tomu k vyhledávaným turistickým lokalitám, ale nic není zadarmo a v Podmoklanech to platí doslova. „Chceme přistavět k našemu společenskému domu kuchyni, ale protože žijeme v Chráněné krajinné oblasti Železné Hory, není to jen tak. Přístavba musí mít schválené parametry, střechu přesně podle předpisů ekologů a to není levná záležitost," vysvětlil starosta. Projekt přístavby vypracoval místní projektant, ochránci přírody ho už schválili, pozemek na kuchyni obec získala směnou se soukromým vlastníkem. Společenský dům, kde se konají veškeré kulturní akce, vznikl náročnou rekonstrukcí za pomoci dotací. Podle Zatřepálka je pravidelně a hojně využíván k různým kulturním akcím, proto je třeba, aby měl vlastní kuchyni.

Jak zdůraznil starosta, chce obec přístavbu zajistit z vlastních zdrojů, za peníze z rozpočtu za přispění místních pracovních sil. Za velké plus považuje starosta Zatřepálek, že se obci už podařilo opravit most přes místní potok Cerhovka. „Byl v tak špatném stavu, že po něm už nesměla jezdit zemědělská technika. Opravy stály půl milionu, hradily jsme je z obecního rozpočtu," dodal starosta Zatřepálek. Za další úspěšně dokončenou akci považuje výstavbu obecního chodníku. „Stavěli jsme ho po částech, něco z vlastního rozpočtu, něco z dotací. Přispěl nám i Kraj Vysočina. Chodník je důležitý z hlediska bezpečnosti, uvítají ho i matky s kočárky, které teď nemusejí jezdit po silnici," podotkl Zatřepálek.