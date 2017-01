Pohledská náves se v neděli změnila v biatlonovou arénu

Pohled – Být fandou biatlonu v pohodlí obývacího pokoje nebo v pospolitosti přátel a piva někde v baru, nicméně jen u televizní obrazovky, je věc jedna, a navíc docela jednoduchá.

Postavit se ale na běžky, vydat se na závodní trať a zvládnout střeleckou ležku i stojku před zraky diváků a rozhodčích, navíc v souboji s neúprosnou časomírou, je věc druhá a podstatně složitější. Na vlastní kůži se o tom v neděli v Pohledu přesvědčilo třiadvacet mužů a s nimi i osm žen. Ti všichni se totiž zúčastnili premiérového ročníku Pohledského biatlonu.

„Pro závodníky jsme připravili dva běžecké okruhy. Ten delší měřil 400 metrů a ten kratší 260 metrů. Ženy běžely dvakrát ten kratší, muži si dali jednou ten delší a jednou ten kratší okruh. Všichni stříleli jednou vleže a jednou ve stoje ze vzduchovky. Pokud při položce sestřelili, a to ze vzdálenosti pěti metrů, tři dřevěné špalíky, pokračovali dále bez trestné bonifikace. Pokud ne, každá minela pro ně znamenala patnáct trestných sekund," vysvětlil základní pravidla soutěže starosta Pohledu Milan Klement.

Hlavním pořadatelem Pohledského biatlonu, který byl samozřejmě určen pouze amatérským a místním závodníkům, byla obec Pohled. Pořadatelské úkoly ale plnili i zástupci pohledských spolků.

O místy i docela bouřlivou diváckou kulisu se postaralo asi šedesát přihlížejících diváků, kteří sympaticky povzbuzovali bez výjimky všechny aktéry.

Ženy se na trať vydaly ve třináct hodin, muži startovali o hodinu později. Závodilo se vždy ve dvojicích.

Klára Kutlvašrová vyběhla mezi prvními a v cíli toho měla, jak se říká, plné kecky. „Už v polovině trati jsem fakt myslela, že to nedám. A to jsem celkem poctivě běh na lyžích trénovala. Ale měla jsem tady podporu, a tak jsem zaťala zuby. Musím se ale přiznat, že vzduchovku jsem držela v ruce vůbec poprvé, a podle toho to také na střelnici vypadalo. Netrefila jsem se ani do jednoho špalíku. O umístění mi v žádném případě nešlo a myslím, že obdobně k závodu přistoupili i všichni ostatní. Hlavní věc byla užít si pěkné a prosluněné nedělní odpoledne, a to se povedlo," usmála se mladá sympatická blondýnka.

Pohled ale nebyl o uplynulém víkendu jediným místem na Vysočině, kde se konaly amatérské biatlonové závody. Obdobný podnik uspořádali například i nadšenci v Krouně nedaleko Hlinska.