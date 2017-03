Pokuta za život

Havlíčkův Brod - Ať si za plomby lidé platí, za kazy si mohou sami, navrhuje stomatologická komora.

Štěpánka Saadouni.Foto: Deník/archiv

No nevím, do jaké míry je toto tvrzení pravdivé. Určitě si i sami lékaři vzpomenou na někoho, kdo zubní hygieně moc nedá a přitom nemá v ústech skoro jediný kaz. Naopak jiný pacient, který se zubním kartáčkem a mezizubní nití chodí skoro spát, má chrup jako hradní cimbuří po útoku. Nicméně pokud bychom měli být důslední, tak lidé si v zásadě za všechno mohou sami, mělo by se tak, dle logiky stomatologické komory, zpoplatnit.

Třeba zlomené končetiny. Lidé nemají chodit, sportovat, jezdit autem. Plaťme za rakovinu, lidé nemají jíst karcinogenní látky, nebo spíš nemají jíst vůbec a v některých regionech nedýchat. HIV – raději to nerozvádět. Žloutenka - lidé nedodržují hygienu a vůbec, podávají ruku kde komu. Mozkové příhody, infarkt, Alzheimer, demence, Parkinson - lidé mají žít zdravě a především včas umřít. Virové a bakteriální onemocnění - lidé nemají co chodit ven, zvlášť v době chřipek, mají zůstat doma v izolaci. I ta reprodukce je jen naše vina a naše volba, tak proč pobyt v porodnicích nezpoplatnit? Neboli je naší vinou, nebo spíš vinou našich rodičů, že nás nezodpovědně přivedli na svět, tudíž jsme se stali zátěží pro stát i zdravotní systém. Tak by nebylo od věci za tento neuvážený krok zaplatit pokutu už při narození. V tom případě bychom se měli asi ptát, proč zdravotní pojišťovny opakovaně bez mrknutí okem proplácejí léčbu drogově závislých, gamblerů a alkoholiků.