Posunuté zápisy prvňáků jsou spíše na škodu

Pelhřimov, Havlíčkův Brod – Budoucí školáci se letos historicky poprvé k zápisům do prvních tříd základních škol, které se tradičně konaly v lednu a únoru, vydají až v dubnu. Vyplývá toz poslední novely školského zákona.

V minulých letech chodily děti k zápisům do prvních tříd v lednu a únoru. Foto: Deník/Denisa Šimanová

Hlavním důvodem této novelizace bylo především velké množství odkladů školní docházky.

„Ministerstvo školství si od posunutí termínu zápisů slibuje, že o dva až tři měsíce později odborníci lépe posoudí zralost dítěte pro vstup do první třídy," vysvětlila místostarostka Havlíčkova Brodu Ivana Mojžyšková.

Jak ale říká odbornice Jana Svobodová, novinka expertům situaci spíše ztíží.

„Když byly zápisy v lednu, tak nám začaly chodit žádosti o posouzení školní zralosti až po nich. Měli jsme tedy čas až do konce května, abychom dítě vyšetřili v optimální době," prozradila Svobodová, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov.

Potvrzení s posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa však musí rodiče přinést už k zápisu.

„Některé školy už mají zápisy v prvním dubnovém týdnu, takže do poloviny dubna musíme děti vyšetřit. S vyšetřeními tedy musíme začít už v lednu, dříve jsme začínali naopak až v březnu," vysvětlila Svobodová další nevýhodu posunutých zápisů.

V některých případech budou muset odborníci z pelhřimovské pedagogicko psychologické poradny budoucí školáky ještě přešetřit.

„Předpokládám, že ředitelé škol zápisy v dubnu ještě neuzavřou a stejně budou děti, u kterých budou muset pozastavit právní řízení. Další přešetření tedy budeme muset posunout třeba až na květen," popsala Svobodová, jaký postup v určitých případech nejspíš nastane.

Ředitelé základních škol, jejichž zřizovatelem je město Pelhřimov, se dohodli uskutečnit zápisy hned druhý dubnový víkend. Předškoláci se svými rodiči tak do pelhřimovských základních škol vyrazí k zápisu buď v pátek 7. dubna od 14 do 17 hodin nebo o den později v pátek8. dubna od 8 do 10 hodin.

„Děti sice do školy k zápisu přijdou o tři měsíce později, čili budou mít tři měsíce na to, aby byly lepší než v lednu, kdy chodily k zápisům v minulých letech. Škola ale přece zralost dětí neposuzuje, posuzujeme my, a nám to tedy tento nový systém vůbec neusnadnil. Naopak nám to situaci ztížilo," postěžovala si odbornice Jana Svobodová. Dodala také, že zápis je motivační záležitost. „Pro děti je to formální krok a myslím si, že posunutím zápisu na duben se opravdu nevyřešilo nic," řekla Svobodová.

Termíny zápisů do prvních tříd základních škol v Havlíčkově Brodě teprve oznámí.

„Do konce tohoto měsíce zveřejníme podrobnou informaci k organizaci letošních zápisů v havlíčkobrodských základních školách," informovala místostarostka Mojžyšková.

Podle slov Jany Svobodové výrazný výkyv smě-rem nahoru u odkladův pelhřimovské poradně za poslední roky nezaznamenali.

„Stejné je to i se žádostmi. Těch tu v průměru míváme tak deset až patnáct," uzavřela Svobodová.