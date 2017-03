Pozoruhodné lovy dlouhým objektivem

Přibyslav - Zajímavé fotografické pohledy na zimoviště divokých kachen na řece Sázavě pod Jabloneckým žlabem ukazuje výstava v kulturním domě v Přibyslavi.

Ivo Havlík, spolupracovník Havlíčkobrodského deníku, detailní záběry pořizoval 600 mm dlouhou optikou, proto jeho výstava nese název Lovy dlouhým objektivem.

"Ve smyslu pohotovosti to byl skutečně lov. Zaostřit a zmáčknout spoušť fotoaparátu v pravý okamžik nebylo snadné. Stačil jeden neopatrný pohyb nebo krok navíc a do hejna jakoby střelil, jeden vyplašený kačer dokázal zvednout k obloze všechna křídla, až se nebe zatmělo," říká fotograf a dodává, že na jeho snímcích je vidět i to, co okem nestihneme postřehnout. Divoká kachna dokáže po hladině běhat a peří má tak promaštěné, že na něm neulpí žádná kapka vody.

Velké hejno nehladovělo

V uplynulé zimě zamrzly všechny stojaté vody i takřka celý horní tok Sázavy, bez ledu zůstal jen krátký úsek řeky pod přibyslavskou čističkou odpadních vod. Odhadem tam žilo 250 až 300 kachen. Aby tak početné hejno nevyhladovělo, o to se postarali místní myslivci. Za sběr kamení z polí získali obilí od společnosti Osiva Havlíčkův Brod a člen spolku Jaroslav Havlíček plný pytel zrní každý den v hlubokém sněhu nosil na zádech až na břeh.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu v 16 hodin. O tom, jak unikátní záběry pořizoval, prozradí autor a svoji honitbu představí přibyslavští myslivci.

O hudební prolog se postará čtvrtá a pátá generace muzikantského rodu Jindřichů Macků. Duo ve složení otec a syn zahraje na loutnu a fagot.