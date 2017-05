Práci v kraji hledá nejméně lidí za posledních dvacet let

Havlíčkobrodsko – Regiony, na jejichž území se nachází byť jen stopa uranové rudy, by se měly začít bát. Těžařské firmy zde mohou podnikat kroky směřující k budoucí těžbě s vyloučením místních samospráv i majitelů nemovitostí. Umožňuje to nový návrh surovinové politiky, který postoupilo do vlády Ministertsvo průmyslu a obchodu.