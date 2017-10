Prázdných domů přibývá, hlavně na vesnicích

Havlíčkobrodsko – Jsou opuštěné, rozpadají se, nikdo o ně nestojí. Prázdných nemovitostí hlavně na venkově přibývá a starostové obcí si lámou hlavu, jak tyto domy účelně využít nebo se jich zbavit.

Místo téhle ruiny je nyní v Sobíňově moderní hřiště.Foto: Deník/ archiv

Podpořit rekonstrukci domů ve staré zástavbě naplánoval už loni obecní úřad v Sobíňově. Jejich majitelé, noví i ti současní, by mohli na opravy dostat obecní příspěvek. „Celá tato záležitost je na samotném začátku, přesné podmínky zatím nebyly stanoveny," zdůraznil starosta obce Miloš Starý. Jak vysvětlil, počet obyvatel v obci postupně narůstá. Například koncem roku 2012 žilo v Sobíňově 694 obyvatel, letos koncem roku je jich už 711 a dá se očekávat další nárůst, ale nové parcely obec nabízet nemůže.

„V okolí je zemědělská půda, která někomu patří, takže bychom ji museli vykupovat a to není levná záležitost. Stejně tak je drahá stavba inženýrských sítí. Navíc už z principu nechceme podporovat přeměnu kvalitní zemědělské půdy na zástavbu," vysvětlil starosta.

Důvody, proč majitelé domy neudržují, jsou různé. Vlastník nemá na opravu peníze. Dům vlastní několik majitelů, kteří se mezi sebou neumějí dohodnout. Vlastník chce dům prodat, ale nemá o ceně reálné představy.

„Největší kvalita života je v obcích a malých městech. Snad na to lidé jednou přijdou," konstatoval předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch při loňské návštěvě v Lípě u Havlíčkova Brodu na krajském finále soutěže Vesnice roku. „Po roce 1990 se u nás začalo myslet hlavně ekonomicky. Lidé by se měli stěhovat za prací, ale to je, jak se ukázalo, nebezpečné hlavně pro venkov. Je to špatná filozofie. Práce by měla jít za lidmi, a ne lidé za prací. Jestli se venkov vylidní, doplatí na to celý stát," zdůraznil předseda Senátu.

Starost s využitím opuštěných nemovitostí má starosta Krátké Vsi Jiří Ondráček. Do katastru této malé obce patří naštěstí pouze jedna problematická nemovitost, ale o ni se podle Ondráčka majitel alespoň průběžně stará.

„Jednoho takového vlastníka u nás máme. Budovu neudržuje, používá ji jako sklad. Podobných objektů má několik. Cestuje z jednoho do druhého a převáží nepořádek. Dohodnout se s ním tak, aby se o svůj majetek staral, nelze,“ postěžoval si nedávno starosta Nové Vsi u Chotěboře Miloš Uchytil.

Opuštěné nemovitosti netrápí už jen vesnice, bojují s tímto problémem stále častěji i města. Například Zámecká ulice v Chotěboři je chátrajícími domy doslova pověstná a přimět jejich majitele k opravám nelze.

Kdo bude žít v domech, které pamatují třeba 60. léta minulého století si občas láme hlavu i starosta Přibyslavi Martin Kamarád. „Zvyšuje se zájem o nové parcely, ale zároveň se začínají objevovat starší opuštěné nemovitosti v centru města, na které se těžko hledá kupec. Takže se časem může stát, že tu bude nová zástavba a opuštěné historické centrum,“ povzdechl si starosta Kamarád.

„Kupovat starou nemovitost je riziko. Do oprav domu dáte tolik peněz, že za to můžete stavět nový,“ postěžovala si na základě vlastních zkušeností Dagmar Kubátová z Havlíčkova Brodu.

Podle majitele realitní kanceláře v Havlíčkově Brodě Milana Plodíka záleží při koupi nemovitosti na mnoha faktorech a jednotný metr na to, jaká lokalita bude pro zákazníka atraktivní, neexistuje. Záleží někdy i na věku kupujícího. „V mládí touží člověk třeba i po venkovské samotě, chce mít klid od shonu ve městě. S přibývajícím věkem chce mít dostupné služby, hlavně lékaře,“ podotkl Plodík.

Realitní makléři, a to nejen v okolí Prahy, ale také v dalších velkých městech České republiky postupně zjišťují, že zatímco před pár lety bylo populární bydlení dvacet či třicet kilometrů od metropole, dnes se situace obrací a lidé se stěhují zpátky do měst. „Kupují byty ve městech a šetří čas. Dojíždění je náročné a není pro každého. Například rodiny s dětmi cestou do školy a rozvezením do kroužků ztratí poměrně velkou část času,“ konstatoval obchodník s nemovitostmi Milan Stejskal z Kutnohorska.

Může někdo nařídit majiteli chátrající nemovitosti, aby se o dům staral, nebo mu úřad nemovitost zabaví? Neexistuje žádný právní předpis, který by umožňoval zbavit někoho vlastnictví pozemku z toho důvodu, že se o pozemek řádně nestará. Nicméně, jak informoval pražský právník Aleš Roztočil, nový občanský zákoník přístup k neudržovaným nemovitostem od roku 2014 upravuje.

„Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil. Zákon tedy stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, že pokud není po dobu 10 let vlastnické právo k nemovitosti vykonáváno (nemovitost není udržována či užívána vlastníkem ani jinými osobami odvozujícími svá práva od něj) vlastník nemovitost opustil a tím pozbyl vlastnické právo. Vlastnické právo v takovém případě nenabývá obec, jak tomu bylo doposud, ale stát,“ vysvětlil právník Aleš Roztočil v právní poradně na portálu Moderní obec. Ovšem tento paragraf platí od roku 2014 a nemá zpětnou platnost, takže takové nemovitosti může stát vyvlastnit až v roce 2024.

Ministerstvo průmyslu a obchodu letos vypsalo program na revitalizaci nevyužívaných, zdevastovaných a opuštěných nemovitostí. V programu je sto milionů korun, ale peníze jsou určeny pouze na likvidaci opuštěných továrních areálů takzvaných browfildů. „Za programem stojí iniciativa starostů a hejtmanů. Jeho základní myšlenkou je nejen obnova nevyužívaných, zanedbaných a mnohdy nebezpečných areálů, ale také hospodářské pozvednutí dané oblasti právě díky novému využití těchto současných brownfieldů,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. S likvidací opuštěných rodinných domků na venkově si budou muset podle ministerstva starostové obcí poradit hlavně sami.

Jednou z možností je odkup do vlastnictví obce. Centrum obce Sobíňov po dlouhých čtrnáct let hyzdila rozpadající se ruina. Vedení obecního úřadu získalo objekt ve veřejné dražbě v Praze za cenu 36 tisíc korun. Místo ruiny je nyní v centru obce hřiště.

Problém vylidňování venkova a stěhování lidí do velkoměst je problém, který podle Milana Štěch netrápí jen Česko, ale i celou Evropskou unii, což by mělo být pro úřady v Česku varováním. Například ve Španělsku je podle oficiálních statistik zcela opuštěných asi tři tisíce vesnic.