Před sto lety k vodě s bambusem, dnes s karbonem

Chotěboř – Rybařina patří k zájmům, které lákají stále více lidí. Vidina aktivního odpočinku u vody svazu každý rok přitáhne několik tisíc nových členů.

Rybářský spolek v Chotěboři patří k vůbec nejstarším organizacím Českého rybářského svazu. Tento víkend oslavil již 110 let své existence. Jeho členové během roku nemají na práci „jenom“ sezení u vody s prutem. Udržují stav chovných i sportovních rybníků, chovají a vysazují nové ryby, organizují rybářské závody a v neposlední řadě také vychovávají novou generaci rybářů.

Rybařina za posledních sto let urazila velký kus cesty. V době svého založení měl rybářský spolek v Chotěboři 20 členů, kteří každý měsíc platili 20 halířů členského příspěvku. Rybníky a jednotlivé úseky řeky Doubravy si pronajímal od soukromých vlastníků, převážně mlynářů. Dnes má spolek 863 členů a obhospodařuje Břevnickou nádrž a dva pstruhové revíry. Pro jejich zarybnění využívá osm chovných rybníků.

„Rybařina se za těch 110 let samozřejmě změnila. Mnoho lidí si určitě pamatuje z vyprávění tatínků nebo dědečků, jak jako malí kluci chytali pstruhy pod kameny v řece do ruky. Pak následovali čeřeny a vrše, později lískové a bambusové pruty. Dnes se rybářské náčiní vyrábí z moderních materiálů. Pruty musí být pevné ale ohebné. Vlasce a šňůry tenké ale pevné. Stejně tak se změnily nástrahy a návnady. Dnes už asi nenajdete nikoho, kdo by vzal prut do ruky, kousek chleba do kapsy a šel rybařit,“ uvedl Václav Musílek, který je již jedenáctým předsedou rybářského spolku v Chotěboři.

Co se ale podle něj nezměnilo, je důvod, proč to rybáře k vodě tolik táhne. Je to hlavně zábava a odpočinek. To má na chytání ryb rád i sám chotěbořský předseda. „Někdy si jdete k vodě sednout, odpočinout po vyčerpávajícím dni v práci. Nebo se rádi projdete po řece, potěšíte přírodou a nadýcháte čerstvého vzduchu. Jindy chcete ukojit loveckou vášeň a zvýšit adrenalin při zdolávání ryby. Nejhezčí je asi ten pocit, kdy s vámi ryba bojuje, ale vy jste nakonec ten vítěz. A pak také ten nepopsatelný pocit když ji pustíte i když jste si ji mohl vzít. Pocit z toho, že jste někomu něco daroval. Přírodě rybu a rybě život,“ vysvětluje Václav Musílek.

Zatímco jiné spolky se musí potýkat s nedostatkem členů, rybářů je stále víc. Rybařina přitom láká i ženy a mladé lidi. „Nestěžujeme si. Na druhou stranu nemůžeme říci, že by spolek praskal ve švech zájmem malých rybářů. Dnes máme u nás 107 členů do 15-ti let. V době tabletů a počítačů je to určitě dobré číslo,“ míní Václav Musílek.

Rybářský spolek ostatně není „jenom“ o chytání ryb. Jeho členové toho mají na práci mnohem víc. „Většina lidí vidí rybáře sedícího u vody s pivem v ruce a hledícího na nic nedělající pruty. Činností je ale během roku celá řada. Především je potřeba zajistit, aby bylo co chytat. Práce v rybářském spolku spočívají v údržbě rybníků a jejich okolí jak sportovních, tak chovných. Chovu a vysazování ryb. Výchově nových generací rybářů. Sportovní činnosti při různých závodech. V zimních měsících se pak řeší administrativa s vyřizováním členských záležitostí a výdejů povolenek,“ doplnil předseda spolku.

Každý, kdo se chce stát rybářem, také o rybách a jejich chytání musí nasbírat určité vědomosti. Jako každý, kdo pracuje s živými tvory. „Povolenka není jako rohlík, který si koupíte v obchodě. Bez alespoň základních vědomostí rybařit nejde. Každý rybář musí znát některé zákony, vědět jak se u vody chovat, jakou rybu v kterém období může chytat a jakou si také, pokud bude chtít, může vzít domů. A to je velmi zjednodušeně řečeno. Dospělý rybář proto absolvuje během třech sobot školení, které zakončuje závěrečným testem. Školení pro dospělé pořádáme v únoru. Není se však čeho obávat,“ vysvětluje Musílek.

Rybářský spolek organizuje prostřednictvím místního Domu dětí a mládeže Junior také rybářský kroužek pro děti. „Zde se již v prvním roce dozví základní informace potřebné pro rybaření. Naučí se manipulovat s prutem a jiné zajímavosti. Kroužek probíhá od září a po složení závěrečného testu v březnu se jeho účastník stane našim členem a dostane svoji první povolenku. V posledních letech vydáváme první povolenku dětem zdarma,“ dodal Musílek.

O uplynulém víkendu spolek v Chotěboři oslavil své 110. výročí. Pro veřejnost připravil pestrý rybářský program. Ryby v akváriích, výstavu, přednášky, rybářský trenažer pro děti nebo ochutnávku rybích pokrmů. Za těch 110 let rozhodně bylo co připomínat.