Přibyslav chce zřídit přípravnou třídu, mateřské škole chybějí míst

Přibyslav – S velkým nedostatkem míst v mateřské škole se potýká město Přibyslav. V současné době je třeba pro předškoláky najít nutně asi desítku míst. Řešením by mohla být takzvaná přípravná třída v základní škole. Vše ale bude záviset na rozhodnutí rodičů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Kapacita mateřské školy v Přibyslavi je 160 míst. Zhruba před dvěma lety jsme otevřeli dokonce novou třídu základní školy, ale jak jsme zjistili před dvěma měsíci, ukazuje se, že ani to nestačí,“ konstatoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Jak podotkl, sešlo se hned několik nešťastných okolností. Do mateřských škol nastupují „silné ročníky“ počet obyvatel Přibyslavi stoupl, přibývá dětí s různým postižením, které vyžadují zvláštní přístup.

„To znamená, že se kvůli nim a jejich handicapu musí podle zákona snížit počet dětí ve třídě. Bohužel počet těchto dětí stoupá. Mívají různé poruchy soustředění, odborníci to dávají do souvislosti s častým užíváním počítačů, tabletů, mobilů a různých komunikačních technologií už v raném věku, třeba i kolem tří let,“ uvedl starosta Kamarád zajímavou skutečnost. V okolních mateřských školách by se nějaká volná místa našla, ale jak zdůraznil starosta, chce radnice celou věc řešit na území města Přibyslav, protože do přibyslavské mateřské školy jezdí i děti z Modlíkova nebo Olešenky.

„Řešení je několik. Zřídit dětskou skupinu, posílat děti jinam, ale nám se jako nejschůdnější jeví takzvaná přípravná třída. Ovšem k tomu je třeba mít souhlas rodičů,“ vysvětlil starosta Kamarád. Přípravná třída by byla v budově základní školy, její kapacita by byla asi deset dětí. Program výuky by se řídil metodikou pro mateřské školy. Otevřena by měla být od září. Výhodou by bylo, že děti z přípravné třídy by později plynule přecházely do základní školy a byly by už zvyklé na její prostředí. Kapacita mateřské školy v Přibyslavi 160 míst, učitelé při posledním zápisu nepřijaly celkem 22 dětí, z nichž polovina podmínce předškolní výuky nevyhovovala vůbec, ale pro deset dětí radnice v Přibyslavi hledá umístění. Jedná se vesměs o děti starší, kterým byl u zápisu doporučen odklad.

Přípravnou třídu má v současné době například město Havlíčkův Brod. Nachází se v základní škole Nuselská. Do přípravných tříd se zařazují děti v posledním roce před zahájením školní docházky, u kterých je předpoklad, že se tím vyrovná jejich vývoj, přednostně pak děti s odkladem. V přípravné třídě musí být nejméně 10 dětí.