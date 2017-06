Přibyslav: Koupaliště už zahájilo provoz

Přibyslav – S úderem pátečního odpoledne 2. června zahájilo koupaliště v Přibyslavi oficiálně provoz. Teplota vody přesáhla dvacet stupňů Celsia, užít si první koupání mohli návštěvníci až do sedmi večer.

Koupaliště v Přibyslavi otevřeli v pátek 2. června.Foto: Deník/Archiv

„S koupáním se počítá i v sobotu, kdy má být venku kolem třiceti stupňů Celsia. Jak bude koupaliště otevřeno v neděli a v další dny, najdou návštěvníci na webových stránkách, neboť koupaliště bude otevřeno podle počasí,“ oznámila za městský úřad v Přibyslavi rozhlasem Edita Ouvínová. Aktuální ceník vstupného je opět na městském webu. Je stejný jako loni. Zajímavou informací pro rodiče je, že děti do 110 centimetrů výšky mají vstup zdarma.

Město Přibyslav nechalo už loni instalovat na koupališti speciální zavlažovací systém. Podle starosty Martina Kamaráda se tak stalo s ohledem na horká a suchá léta v posledních letech. Bufet s občerstvením se zatím otevřít nepodařilo, město hledá provozovatele.

„Zavlažovací systém by měl prospět travnímu porostu kolem koupaliště, čímž se zvýší i komfort pro návštěvníky areálu. Tráva nebude tak suchá a vyprahlá," konstatoval starosta. Instalace závlahového systému přišla městskou pokladnu asi na 70 tisíc korun.

Naopak nechat do přibyslavského bazénu instalovat vyhřívací systém, s tím radnice podle starosty Kamaráda do budoucna nepočítá. Protože v době, kdy je venku chladné počasí, návštěvnost koupaliště je poměrně nízká a zřejmě ani vyhřívací systém by ji nezvýšil. Koupaliště je součástí Sportovního zařízení města Přibyslav. Napouštění bazénu trvá dva dny. Do vody se nepřidává žádné speciální barvivo, například modrá skalice. Elektronická čidla hlídají chemickou dezinfekci vody a její kyselost.