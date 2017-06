Přibyslav: Pouť má výjimku

Přibyslav - Po celé tři dny si mohou obyvatelé Přibyslavi užít pouťového veselí na Bechyňově náměstí. A to až do časných ranních hodin.

Pouť, ilustrační fotoFoto: Deník / Saadouni Štěpánka

Zatím co v sousedním Žďáru nad Sázavou v době květnové pouti panoval noční klid od 22 hodin večer, Přibyslav má výjimku, kterou na základě vyhlášky o nočním klidu mohou udělit zastupitelé. „Proč zastupitelé hlasovali pro výjimku, Na to by musí odpovědět každý zastupitel asi jednotlivě, já asi proto, že se jedná o tradiční akci, která zasahuje většinu obyvatel,“ sdělil starosta Martin Kamarád.

Noční klid v Přibyslavi platí v době pouti od dvou hodin ráno do šesti hodin ráno.