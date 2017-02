Přibyslav prodává sněžný skútr. Je k ničemu

Přibyslav – Byla to zbytečná investice, my jsme to říkali. Pocit zadostiučinění dnes asi mají někteří zastupitelé města Přibyslav. Radnice se rozhodla prodat sněžný skútr. K projíždění lyžařských stop se nehodí.

Proti koupi stroje zastupitelé už v minulosti protestovali. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Po několika letech se příznivcům lyžování v Přibyslavi dostalo možnosti využít sněhové pokrývky k zimním sportům.„Bohužel se zároveň projevila nefunkčnost skútru, který byl v minulosti pořízen za účelem projíždění stop. Kromě toho, že stojí toto zařízení většinu času ladem, je naprosto nevhodné k účelu, za kterým bylo pořízeno. Je s ním prakticky nemožné vyjet do čerstvě zasněženého terénu. Věřím, že bude rozhodnuto o jeho prodeji," informoval obyvatele Přibyslavi starosta Martin Kamarád. Paradoxně se jedná o skútr, jehož koupě v minulosti rozdělila přibyslavskou radnici a zastupitele na dvě nesmiřitelné poloviny. Havlíčkobrodský deník o tom psal už v roce 2007. „Sněžný skútr nepotřebujeme," vzkázali tehdy zastupitelé vedení přibyslavské radnice a koupi nákladné techniky na veřejném jednání zamítli. Podle vedení radnice šlo o nedomyšlenou krátkozrakost. „Město Přibyslav požádalo kraj o dotaci z Fondu Vysočiny na sportovní aktivity. Projekt zpracoval tajemník Josef Moštěk a podařilo se nám uspět. To je potěšující, protože kraj peníze na podobné projekty jen tak nerozdává," řekl místostarosta Michael Omes. Radnice se rozhodla, že koupí sněžný skútr, který použije v zimě na údržbu tras pro běžkaře. Jenže je čekala studená sprcha. Zastupitelé pořízení sněžné techniky zamítli. „Dotace od kraje na koupi skútru by byla asi 200 tisíc korun, dalších 200 tisíc by dala radnice z rozpočtu. To se možná zastupitelům nelíbilo," konstatoval místostarosta. „Srdcem jsem pro podporu sportu na Přibyslavsku, ale rozumem proti, už s ohledem na současné hospodaření radnice. Částka na koupi skútru se mi zdá vysoká a myslím si, že tuto službu lyžařům jde zajistit i jiným způsobem," nechal se slyšet zastupitel Ota Benc, proč koupi skútru nepodpořil. „Tady se jedná o podporu turistického ruchu. Neměli bychom se spokojit jen s tím, že přes Přibyslav vede několik cyklotras, ale měli bychom myslet i na zimní sporty. Dnes se lyžování věnují celé rodiny, včetně seniorů. Přibyslavsko je pro běžkařské trasy ideální," zdůraznilo vedení radnice a uvedlo příklad sousedního Žďáru nad Sázavou, kde radnice věnuje podpoře sportu maximální pozornost. Radní konečně přesvědčili váhající zastupitelstvo. Město Přibyslav bude nakonec mít opravdu vlastní sněžný skútr. Přestože v prvním kole jednání zastupitelé protestovali, v kole druhém pro koupi nakonec ruku přece jen zvedli. „Přesvědčili jsme je silou argumentů. Přibyslavsko by mělo podporovat turistický ruch, a to nejenom v létě. Je u nás hodně milovníků zimních sportů všech věkových kategorií, a ti kvalitní běžkařské trasy jenom uvítají," tvrdil starosta Jan Štěfáček. Město spořádalo dokonce v místním občasníku anketu, kde ale koupě sněžného skútru mezi dotazovanými obyvateli Přibyslavi propadla. Sněžný skútr stál více než 200 tisíc korun, 40 procent získala Přibyslav na dotacích z krajského Fondu Vysočiny, zbytek radnice hradila z rozpočtu města. Dnes je nevyužitý stroj a podle starosty Kamaráda ke svému účelu nevhodný, nabízen k prodeji.

Autor: Štěpánka Saadouni