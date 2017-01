Přibyslav znovu otevřela prodejnu v Keřkově

Keřkov – Už zase máme prodejnu, pochvalují si obyvatelé Keřkova u Přibyslavi.

Od začátku prosince loňského roku je prodejna v budově, kterou postavili v minulosti místní obyvatelé v takzvané akci „Zet“ opět v provozu, v pronájmu ji má soukromník z Přibyslavi. Foto: Deník/archiv

Obec Keřkov, místní část města Přibyslav přišla o prodejnu loni na jaře. Podle vedení řetězce COOP z Havlíčkova Brodu, (jak loni několikrát informoval Havlíčkobrodský deník), který prodejnu provozoval, to bylo z důvodů, že prodejna byla dlouhodobě ztrátová, což mělo za následek i skutečnost, že místní prodavačka dala výpověď. Budovu postavili v minulosti obyvatelé Keřkova v takzvané akci „Zet". Podle předsedy osadního výboru Františka Pátka obyvatelé Keřkova s uzavřením obchodu nesouhlasili.

Uzavření prodejny znamenalo totiž komplikace v zásobování především pro seniory. Nicméně město Přibyslav zajistilo po dobu uzavření obchodu aspoň zásobování systémem pojízdných prodejen.

Jedna dojížděla do Keřkova každou středu kolem desáté hodiny, druhá prodejna jezdila do Keřkova třikrát týdně ráno kolem osmé hodiny. Obyvatelé Keřkova, kterým to zdraví umožnilo, jezdili za nákupy do Přibyslavi autobusem.

„Od prvního prosince loňského roku je prodejna v Keřkově opět v provozu, pronajali jsme ji soukromníkovi, konkrétně se jedná o zájemce přímo z Přibyslavi. Byl jsem se tam nedávno podívat. Obchůdek se zčásti změnil na samoobsluhu," informoval starosta Martin Kamarád. Současný provoz prodejny si místní aspoň zatím pochvalují. „Je vidět, že paní prodavačka má k této profesi vztah Přejeme jí jen to dobré, a aby se jí v Keřkově líbilo," nechali se slyšet manželé Voralovi.

Město Přibyslav nabídlo pronájem prodejny zájemcům, ale za určitých podmínek. Podle starosty Kamaráda nájemce by měl obchod provozovat čtyři dny v týdnu. Zařídí si ji podle svého a sám.

Některé obce řeší podobnou problematiku tím, že prodejny od vlastníka, kterým je obchodní řetězec, odkupují a zajistí provoz vlastními silami. Touto cestou ale město Přibyslav jít nechtělo.