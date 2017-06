Přívaly dešťové vody v Chotěboři zkrotí retenční nádrž

Chotěboř – Zatopené sklepy, přeplněná kanalizace. To by v době velkých dešťů mělo být už v Chotěboři brzy minulostí. Povrchové vody pojme a zkrotí retenční nádrž.

Ilustrační foto.Foto: Archiv HZS

Obří betonová nádrž čtyři metry hluboká s objemem 400 kubíků se bude skrývat pod ulici Hromádky z Jistebnice. „Jsme jediné město, které nemá blízko řeku a je to znát. Hlavně v době přívalových dešťů povrchové vody stékají do kanalizace, která je nestačí pojmout, takže v některých částech města musejí hasiči pravidelně čerpat vodu ze sklepů. Proto jsme se jako jediné město na Havlíčkobrodsku rozhodli postavit retenční nádrž,“ vysvětlil starosta Tomáš Škaryd.

V retenční nádrži se bude povrchová voda kumulovat a do kanalizace poteče postupně. Obří jímku, která přijde na více než 4 miliony korun, platí město z vlastního rozpočtu. Buduje ji v ulici Hromádky z Jistebnice bez dotací. To, že se pod povrchem v dotyčné čtvrti skrývá taková obří nádrž, si tamní obyvatelé podle starosty ani nevšimnou. Retenční nádrž bude čtyři metry hluboko pod zemí a nahoře ji zakryje tráva.

„Nechali jsme si zpracovat studii, kde by bylo nejvhodnější nádrž postavit. Podle odborníků je to právě v ulici Hromádky z Jistebnice, protože do těchto míst stékají povrchové vody z širokého okolí, například z nové čtvrti Boží Muka. Tato nádrž není jediná, plánujeme postavit ještě další tři,“ vysvětlil starosta Škaryd.

Stavba začala už v těchto dnech, hotovo má být do konce léta, protože na stavbu retenční nádrže v oněch místech naváže rekonstrukce krajské silnice.