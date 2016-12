Pro Betlémské světlo do tee-pee

Chotěboř - Pro světlo z Betléma, které i na Vysočinu přivezli ve svých lucernách skauti, si lidé z Chotěboře a okolí mohou přijít, a to až do pátku 23. prosince, do indiánského tee-pee na chotěbořském náměstí.

Plamínek.Foto: SKS Doubravka

Každý den od 14 do 16.30 hodin plamínek všem zájemcům rádi předají členové místního skautského střediska Doubravka. „S každým rokem si pro Betlémské světlo na náměstí přichází stále více lidí. Jsme rádi, že se akce našeho skautského střediska staly pravidelným předvánočním setkáním místních obyvatel," uvedla jedna ze skautek Šárka Pavlásková.

