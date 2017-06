Procházku Brodem lidem zpestří luštění tajných kódů

Havlíčkův Brod – Procházka po Havlíčkově Brodě nabízí turistům i svým obyvatelům hodně. Krásné historické stavby, muzea, zajímavá místa. Každý ale neví, že může zahrnovat i luštění tajných kódů. Kdo by si rád vyzkoušel nevšední zážitek, má možnost zapojit se do šifrovacích her s názvem Šifruj.cz.

Šifruj. Třiadvacetiletý student Jan Matějka z Havlíčkova Brodu vytvořil šifrovací hry s názvem Šifruj.cz. Hru Projdem Brodem si lidé mohou zahrát v centru města.Foto: Archiv J. Matějky

Autorem je třiadvacetiletý student Jan Matějka z Havlíčkova Brodu. Prohlídka města skrze šifrovací hru je podle něj zábavná, originální a může ji vyzkoušet úplně každý. Lidé se prochází centrem, hledají tajné zprávy, luští šifry a plní úkoly. K řešení zapeklitých zadání je možné použít i online nápovědu. Cílem hry je zábava, ale také možnost poznat město z jiného úhlu pohledu. Zahrát si ji může každý, není nijak fyzicky náročná a lidé ji hravě zvládnou i s kočárkem.

Vynalézavý Broďák v současnosti studuje Stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, od mala hraje závodně volejbal a rád by pro lidi připravil i další zajímavé hry. Už teď se pracuje na šifrovací hře, která by byla určená dětem.



Co to vlastně taková šifrovací hra je?



Šifrovací hra je celkem jednoduchá zábava podobná táborové hře. Na každém stanovišti čeká na účastníky nějaký úkol, nejčastěji v podobě zašifrované zprávy. Pokud se jim podaří šifru vyluštit, z tajenky se dozvědí, kde se nachází další stanoviště. Takto se postupně projde celá trasa až do konce. Řešení nebývají příliš návodná. Každá šifra se luští jinak a právě odhalování principů a zákonitostí dané úlohy je asi nejtěžší a zároveň nejzábavnější částí hry.



Komu je určená?



Každému kdo má rád výzvu a rád zapojuje mozek při snaze přijít věcem na kloub. Každému, komu připadají obyčejné procházky trochu nudné.



Co musí udělat člověk, který se chce hry zúčastnit?



Hrát se dá opravdu kdykoliv. Máte volné nedělní odpoledne a venku je zrovna hezky? Vytiskněte si herní brožuru některé z her a můžete vyrazit! Všechny naše hry naleznete na webových stránkách www.sifruj.cz. V otvíracích hodinách si můžete herní brožuru nechat vytisknout i v městském informačním centru na Havlíčkově náměstí.



Jak je náročná?



To záleží na konkrétní hře. V Havlíčkově Brodě jsou v současnosti dvě hry. Ani jedna z nich není náročná fyzicky. Délka trasy je v případě obou her kratší než 2,5 km. Luštění na jednotlivých stanovištích už ale tak snadné není a může být i pro zdatného křížovkáře a milovníka sudoku a jiných logických úloh opravdovou výzvou. Nestačí logické myšlení, je zapotřebí i důvtip, slovní zásoba, fantazie a možná i všeobecný přehled. Pokud se ale na některém stanovišti delší dobu nedaří odhalit řešení, je zde možnost pomoci si online nápovědou. Hrát se dá i v pohodovém výletním tempu a můžete s sebou vzít třeba i kočárek. Zábavnou, sportovnější variantou je domluvit se s přáteli, vytvořit dva týmy a hrát proti sobě.



Kolik času zabere?



Záleží, jak se bude hráčům dařit a jak dlouho budou zkoušet problém vyřešit, než si vezmou nápovědu. Hry, které zatím v Havlíčkově Brodě máme připravené, zaberou asi kolem dvou hodin.



Co k ní účastníci potřebují?



Kromě schopností, které jsem zmínil dříve, postačí vytištěná herní brožura, tužka a papír. Hodit se můžou tvrdé desky, na kterých se luští lépe než na koleně.



Jak jste se k vytváření šifrovacích her dostal?



Inspirací mi byly velké noční šifrovací hry, které už mají v České republice téměř dvacetiletou tradici. Tyto hry se většinou konají ve velkých městech jedenkrát ročně a jsou známé svou velkou náročností. Trvají kolem dvaceti hodin, hrají se tedy i přes noc a to považte, že se konají třeba i v listopadu. Hry v rámci série Šifruj.cz jsou zcela jiné, dají se hrát kdykoliv, zaberou kolem dvou hodin a díky systému nápověd je může zvládnout opravdu každý. Chtěl jsem tuto skvělou zábavu zjednodušit a nabídnout širší veřejnosti.



Jaký je zájem ze strany lidí?



Dostali jsme už několik pochvalných zpráv od lidí, kteří byli některou z našich her nadšeni. O hrách ale zatím málokdo ví. Doufám, že i tento článek rozšíří trochu povědomí o této nové netradiční zábavě. Kdo skutečně pochopí, že o nic nejde, vytiskne si brožuru a půjde hrát, určitě nebude litovat.



Myslíte, že tyto hry zpestřují i nabídku pro turisty?



Bezpochyby. Myslím, že neexistuje zábavnější způsob prohlídky města než skrze šifrovací hru. Naše havlíčkobrodské hry navíc začínají na Havlíčkově náměstí a prochází skrz zajímavá místa našeho města. Volala mi nedávno jedna paní, že plánují výlet na Vysočinu, v sobotu jihlavská ZOO a v neděli šifrovací hry v Havlíčkově Brodě. Následně psala, že se jim hry moc líbily.



Třeba jsou šifrovací hry budoucností turistiky…



To by se mi moc líbilo. Člověk by přijel na cizí místo a kromě tradiční prohlídky by si mohl dopřát i její zašifrovanou variantu. Je ale potřeba lidem ukázat, že luštění není jenom křížovka, sudoku a osmisměrka. A že obyčejná procházka bude proti šifrovací hře vždycky trochu nuda



Co plánujete dál?



Zatím jsme v rámci naší série Šifruj.cz vytvořili tři hry. Jednu v Praze a dvě právě v Havlíčkově Brodě. Plánujeme hry další. Brzy bude hotová druhá hra v Praze. V Havlíčkově Brodě pracujeme na hře Brodská dětská, která, jak už název vypovídá, bude určena dětem a rodinám. Dále máme nápady na cyklohru v okolí Havlíčkova Brodu nebo na hru, která se bude odehrávat především ve veřejně přístupných interiérech a bude tak pohodlně hratelná i v zimě.

Ukázkové šifry:

Na stránkách www.sifruj.cz naleznete v sekci ukázkové šifry zadání a řešení i s postupem pro obě šifry.

O pejskovi a kočičce

Pejsek s kočičkou se dali do pečení. Nejprve do misky nasypali čtyři litry sedmihlavého tvora z konkurenčních pojednání o nevydařených vztazích mezi zvířetem a člověkem. Tři litry jim bohužel z misky hned pozpátku utekly. „Vaření je velmi únavné", pomyslel si pejsek a chopil se svého oblíbeného týdeníku pro luštitele. I rozevřel svůj tiskopis a nedopatřením mu osm litrů luštění vypadlo přímo do misky. Hned nato se čtyři křesťanské litry z těsta vypařily. Kočička tedy přidala pět litrů českého prezidenta, načež pejskovi bohužel spadl do misky jeho třílitrový párový orgán zraku. Snažil se ho sice nahmatat, ale vylovil místo něj jen tři litry operní pěvkyně z bankovky a tři litry čehosi, co mu připomínalo knedlík. Rozhodli se tedy vylepšit chuť přidáním tří litrů krabice ozdobené mašlí, kterou jim přinesly děti jako pozornost, a nakonec i čtyřmi litry nosného prvku střechy. Po nakynutí z misky vytekly tři litry okraje obrazu. „Už máme skoro hotovo", řekla kočička a odstranila z pokrmu tři pokažené litry. Nakonec nechali pejsek s kočičkou svůj výtvor řádně usušit, čímž se jeho objem o čtyři litry zmenšil. A co že to vlastně upekli? Pokud jste pekli s nimi, tak už to určitě víte.

Druhá ukázka: