OBRAZEM: Prohlídky Staré radnice lidem odhalily i nález renesanční malby

Prohlídky Staré radnice lidem odhalily i nález renesanční malby

Havlíčkův Brod – Dny evropského dědictví lidem každoročně přinášejí unikátní možnost nahlédnout i do míst, kam by se běžně nedostali. V rámci akce se mohli v pátek a v sobotu přijít podívat i do zrekostruované Staré radnice a dozvědět se o brodské památce řadu zajímavostí. Jednou z nich je nález fragmentu z původní fasády ze 17. století.

Impozantní budova Staré radnice patří k nejcenějším brodským památkám. V letošním roce vrcholí pětiletá rekonstrukce celého objektu, která si vyžádala 60 milionů korun. Náklady převážně hradilo město. Na opravy se podařilo získat třímilionovou dotaci z rezervního fondu Ministerstva kultury a další dva a půl milionu z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury.



Zrekonstruované prostory si teď s komentářem místostarosty města Libora Honzárka mohla prohlédnout i široká veřejnost. Zájmu se těšil především objev fragmentu původní fasády radnice, na kterou památkáři narazili, když při opravě fasády sundali městský znak. "Na cenném zbytku historické omítky je vyobrazení části velkého zlatého slunce v modrém poli, které bylo umístěno uprostřed ciferníku, také namalovaného na renesanční omítce," prozradil zvědavcům Libor Honzárek a poskytl jim i nákres, který zobrazuje slunce, jak mohlo vypadat původně. Naivistické slunce s obličejem a širokým úsměvem, které zdánlivě do renesance nepatří. Podobné malby se ale přitom v tomto období na stavbách, zejména radnicích, velmi často používalo. "Slunce bylo symbolem nebes, ale ne jenom z náboženského pohledu, ale i z toho světského," doplnil brodský místostarosta. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Na výstavě je k vidění móda secese i první republiky V příštím týdnu na renesanční malbě budou probíhat restaurátorské práce a po dokončení fasády radnice si ji budou moci prohlédnout i zdejší obyvatelé.



"Bavili jsme se, co s tím nálezem dál. Jedná se o opravodové unikum, protože v Brodě se moc renesančních fasád nedochovalo a takové hodnoty by se měly předávat dál. Nakonec jsme se dohodli, že se malba naimpregnuje, perfektně ošetří, překryje se lehkým štukovým nátěrem a naprosto věrná kopie toho slunce se použije na tenkou vrstvu znova," vysvětlil Libor Honzárek. Renesanční slunce si lidé budou moci prohlédnout až skončí práce na opravě fasády, na konci září nebo začátku října. ČTĚTE TAKÉ: Zachránci varhan v Chotěboři mohou adoptovat píšťaly

