Projekt Senior taxi by měl šanci na úspěch

Golčův Jeníkov – S projektem Senior taxi přišel zhruba před rokem nadační fond Aktivní ženy z Golčova Jeníkova.

Senior taxi. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Projekt by řešil tolik diskutované téma dopravy z přilehlých obcí do centra Golčova Jeníkova nebo i do dalších měst. Autobusová doprava je mnohdy nedostatečná, především co do časových intervalů. Projekt ale zatím marně hledal potřebnou podporu. Nyní by ji, zdá se, mohl získat.

„V soutěži nazvané ČSOB pomáhá regionům jsme s naším projektem Senior taxi postoupili do finále. ČSOB (Československá obchodní banka) nám už teď poskytne nemalou částku," informoval mluvčí a jednatel nadačního fondu Petr Kotting. Havlíčkobrodský deník psal o tomto projektu již několikrát v roce 2015. Podmínkou ale je, aby organizátoři projektu z nadačního fondu získali od svých členů, příznivců a přá-tel co největší částku. Ta nakonec rozhodne, o kolik ČSOB základ ještě navýší.

Pevná pravidla

„Program ČSOB pomáhá regionům, je založen hlavně na sousedské sounáležitosti, protože kdo zná lépe váš projekt a nutnost jeho podpory než lidé z vašeho okolí? Oslovte je tedy a získejte co nejvíce finančních prostředků," zacitoval Petr Kotting z dotačních pravidel a uvedl zároveň číslo účtu 101 7777 101/ 0300, v.s. 20166006, jehož prostřednictvím mohou obyvatelé Jeníkovska a okolí projekt podpořit.

Nadační fond měl už v době, kdy s projektem přišel, podporu starosty Golčova Jeníkova Vlastimila Marušáka. „Co se týká nadačního fondu Aktivní ženy, tak s Petrem Kottingem i Evženií Ondráčkovou komunikuji často a o jejich záměru vím. Sám jsem se v sociálních službách angažoval. Takže rozumím složitosti tohoto problému. Z tohoto důvodu vím, že to nebude žádná legrace," uzavřel Marušák. Jak dodal, že v každém případě město bude záměry nadačního fondu podporovat, pokud se na nich se zástupci nadačního fondu věcně shodnou.

Zajistit autodopravu sociálního typu opravdu není legrace. S tím má jednatel nadačního fondu Kotting už bohaté zkušenosti.

„Problém nastane v okamžiku, kdy se máme takzvaně vejít do nějakého dotačního titulu. Odpovědné úřady vypisují jakési granty na určité téma, do kterých se vejdete, nebo ne. Místo toho, aby úřad vyslechl váš návrh, posoudil objektivně projekt a na základě vykázané potřebnosti mu dal podporu. Nemusím říkat, že grant na dopravu pro seniory se neobjevil, ani mluvit o tom, že sponzoři, kteří by věnovali peníze na koupi a provoz taxíku, jenž by zajistil mobilitu důchodců, se bohužel nehrnou," konstatoval Kotting.