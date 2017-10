První pomoc ve školách chce učit Červený kříž

Havlíčkův Brod – První pomoc do škol. To je projekt, který bude i v příštím školním roce pokračovat v celém Kraji Vysočina. Cílem této aktivity je poskytnout mladým lidem ve věku 14 a 17 let proškolení v laické první pomoci s důrazem na praktický nácvik v modelových situacích, to vše v rámci školního vyučování.

Výukou první pomoci projdou ve školách i na Brodsku každý rok stovky žáků.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

„V uplynulém školním roce se do kurzů zapojilo 149 základních škol a 48 středních škol a učilišť v Kraji Vysočina, výuka proběhla v 404 třídách a proškoleno bylo celkem 8 834 žáků a studentů,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný a doplnil, že za uplynulých třináct ročníků projektu bylo proškoleno téměř 104 tisíce žáků. ČTĚTE TAKÉ: Týden knihoven přinese besedy, koncerty, workshopy i zážitkovou hru Na Havlíčkobrodsku se do tohoto projektu chce zapojit Oblastní spolek Českého červeného kříže. „Kdo bude žáky v první pomoci školit, na to bude vypsáno výběrové řízení. Letos jsme tento projekt získali my,“ sdělila za Červený kříž Ilona Loužecká. Červený kříž učil letos na Brodsku první pomoc ve 24 školách. Školení žáků osmých tříd prováděli zkušení lektoři, výuka skončila v červnu.

Autor: Štěpánka Saadouni