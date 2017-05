Regionální přehlídka divadla pro děti a mládež se koná už po šestadvacáté

Havlíčkův Brod - Výstavou dětských výtvarných prací na téma Moje nejmilejší pohádková postava začíná ve středu 3. května 2017 v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě 26. ročník regionální postupové divadelní přehlídky inscenací pro děti a mládež Dospělí (pro radost) dětem 2017.

ADIVADLO.Foto: Lenka Hyršová

Akci pořádá ADIVADLO Havlíčkův Brod, za podpory Města Havlíčkův Brod, Kraje Vysočina, Ministerstva kultury ČR, VSVD Hradec Králové a KD Ostrov Havlíčkův Brod.

Hlavní část přehlídky se uskuteční od soboty 6. do pondělí 8. května, kdy se divákům představí se svými inscenacemi deset divadelních souborů. Jde především o pohádková představení, která na obou jevištích KD Ostrov zahrají divadelní soubory z Třeště, Miletína, Sezimova Ústí, Brněnce, Olomouce, Hronova, Chotěboře, Čelákovic i domácí z Havlíčkova Brodu. Na svojí domovské scéně v AZ centru na Rubešově náměstí se v rámci přehlídky představí v neděli odpoledne také domácí loutkářský soubor Kráťa.

Brodská regionální přehlídka neprofesionálních divadelních souborů hrajících pro děti a mládež je přehlídkou s možností nominace představení na národní přehlídku Popelka Rakovník. Všechna soutěžní představení bude sledovat odborná porota ve složení: Luděk Richter – autor, režisér a dramaturg, Daniela Weissová – režisérka a herečka, Romana Zemenová – učitelka dramatické výchovy. Na závěr každého hracího dne je pro účastníky setkání připraven rozborový seminář, kde si všichni účinkující i diváci mají možnost popovídat o odehraném a viděném. Představení bude také bedlivě sledovat tzv. dětská porota, tedy skupina dětí, jejichž postřehy a reflexe z viděného budou souborům tlumočeny také. Dětský kolektiv bude pracovat pod vedením zkušených lektorů Dany Svobodové a Karla Tomase. Divadelní část přehlídky bude pak s předstihem zahájena již v pátek 5. května, představením hosta přehlídky, jímž je tentokrát domácí Divadýlko Mrak, které se představí dětem z mateřských škol z regionu s Čarodějnou pohádkou.

V poslední přehlídkový den vyjde ve 13.30 z havlíčkobrodského parku Budoucnost velký maškarní průvod pohádkových bytostí, vedený královskou rodinou. Sraz kostýmovaných účastníků průvodu je plánován do 13.30 hodin před kostelem svaté Trojice v brodském parku Budoucnost. Všichni kostýmovaní účastníci průvodu mají zdarma vstup na následující pohádkové představení Divadélka Múzika ze Sezimova Ústí, které začíná ve 14.00 hodin a celý festivalový maratón uzavírá. Organizátoři srdečně zvou všechny děti i jejich rodiče z Havlíčkova Brodu i okolí.

Neodmyslitelnou kulisou divadelní přehlídky je již tradičně výstava dětských výtvarných prací na téma Moje nejmilejší pohádková postava. Svoje výtvarné a literární práce, včetně těch kolektivních, v tomto roce do soutěže zaslalo 2 788 dětí ze základních, mateřských a uměleckých škol z okresu Havlíčkův Brod. Každé z dětí, které se do tvorby zapojilo, obdrželo od organizátorů přehlídky volnou vstupenku na některé z uváděných představení. Porota sestavená z organizátorů a pedagogů, vybrala ty nejlepší výtvarné a literární práce, které získají ocenění. Ceny si mohou děti vyzvednout přímo na výstavě, která je otevřena ve velkém sálu KD Ostrov od středy 3. května do pondělí 8. května vždy od 9 do 16 hodin.Součástí výtvarné výstavy je i takzvaná Galerie Stonožka. Ve spolupráci s Mezinárodním hnutím STONOŽKA – děti na vlastních nohou, jsou v této minigalerii nabízeny k prodeji dětské práce z minulých ročníků a výtěžek z prodeje je zasílán na členskou organizaci tohoto hnutí – Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech, se kterou pořádající Adivadlo spolupracuje a jejíž dětští klienti se programu přehlídky každoročně účastní.