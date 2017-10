Restaurovaná opona je zpět v depozitáři. Dovnitř se stěhovala oknem

Havlíčkův Brod – Déle než dvouhodinovou cestu ve čtvrtek absolvovala restaurovaná opona německobrodského divadelního spolku. Unikátní dílo z roku 1855 bylo ve velmi špatném stavu. Několik měsíců proto bylo v péči akademického malíře Jiřího Látala, který pracoval na jeho obnově.

Při převozu zpět do Brodu museli pracovníci brodského Muzea Vysočiny řešit logistický oříšek. Jak rozměrné dílo dostat zpět do depozitáře ve druhém patře. Nakonec se tam stěhovalo oknem.



Jedinečnou historickou památku dlouhá léta ukrýval depozitář brodského Muzea Vysočiny. Opona z druhé poloviny 19. století se teď dočkala své původní podoby. Zachycuje Německý Brod z Jihlavské ulice nad tehdejším železničním přejezdem spolu s kostelem svatého Vojtěcha a kostelem Nejsvětější Trojice.

„Restaurátor, akademický malíř Jiří Látal spolu se studentkami restaurování obraz vyčistili, zafixovali malbu, podžehlili nové plátno, vytmelili defekty, dokončili retuše a malbu opět zafixovali,“ uvedl ředitel Muzea Vysočiny Jiří Jedlička. Opona byla doplněna i o třiceticentimetrovou chybějící spodní část obrazu, kde bylo domalováno orámování.

Restaurování probíhalo na půdě historického mlýna nedaleko Vysokého Mýta. Po dokončení úprav ale vznikl problém, jak plátno dopravit zpět do Brodu. Po restaurování totiž muselo být navinuto na delší stranu, aby malba co nejméně trpěla, a obraz tak dosahoval šíře šest a půl metru.

Prvním logistickým oříškem bylo už spuštění tubusu ze střechy mlýna na lanech. Poté nákladní vůz převezl plátno do Havlíčkova Brodu, do depozitáře muzea, který se nachází ve druhém patře. „Právě pevný a dlouhý rozměr přepravního tubusu nás donutil hodně improvizovat a oponu jsme museli do depozitáře ukládat originálně oknem pomocí vysokozdvižné plošiny. Předcházela tomu pečlivá příprava tak, aby nedošlo k žádné újmě,“ vysvětlil Jiří Jedlička.

Celá akce se zdárně podařila a zabalená opona bude v depozitáři čekat na rozhodnutí o jejím konečném umístění. „Prozatím existují dvě varianty. Novostavba Krajské knihovny nebo Městské divadlo a kino Ostrov. Rozhodne o tom majitel opony Kraj Vysočina ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod. Teprve až bude jasné umístění, bude na míru vyroben rám, který oponu ponese,“ dodal ředitel muzea.

Plátno, jehož autorem je Gustav Kubeš z Prahy, je namalováno technikou klížených pigmentů na plátně. Jeho restaurování stálo 400 tisíc korun. Částkou 150 tisíc korun přispělo Ministerstvo kultury, 80-ti tisíci město Havlíčkův Brod a 170-ti tisíci Kraj Vysočina.