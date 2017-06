Řidičům se uzavřela část Nádražní i Konečná

Havlíčkův Brod - Dopravní komplikace přináší na Brodsku nové uzavírky. Od pondělí 5. června se pro veškerý provoz uzavřela komunikace Konečná.

Od minulého týdne je kvůli rekonstrukci vodovodu uzavřena také část Nádražní ulice a opravy uzavřely i silnici třetí třídy mezi Mírovkou a obcí Herlify.

V pondělí začala platit uzavírka v Konečné, od křižovatky s ulicí Prokopa Holého po křižovatku s ulicí Bratříků. Křižovatka v této etapě zůstane průjezdná. Kvůli budování nového parkoviště bude uzavřena i ulice U Školy, a to do 20. srpna.

V druhé etapě, od 1. července, se ulice Konečná uzavře od křižovatky s ulicí Prokopa Holého po křižovatku s ulicí Bratříků, a to včetně křižovatky. Uzavírka potrvá do 20. listopadu.

Uzavírka se dotkne i autobusové dopravy. Zastávka MHD Havlíčkův Brod, Nad Kalvárií se přesune do ulice Chelčického, do blízkosti křižovatky s ulicí Bratříků. Autobusy městské hromadné dopravy budou během oprav projíždět klasicky z Kyjovské ulice do Konečné, Polní, Trocnovské a Práčat a nově budou pokračovat do ulice Chelčického, Bratříků a Žižkovy, kde budou zase pokračovat po stávající trase.

Od minulého čtvrtku je pro veškerý provoz uzavřena i ulice Nádražní od křižovatky Nádražní – Bělohradská po okružní křižovatku u kostela sv. Kateřiny. Objízdná trasa, a to včetně autobusů, je obousměrně vedena Bezručovou a Jihlavskou ulicí. Během uzavírky platí v Bezručově ulici také zákaz parkování vozidel.

„V červnu se začalo s opravou vodovodu v ulici Nádražní a v červenci potom naváže oprava vodovodu v okružní křižovatce. Návazně proběhne také oprava povrchu celé křižovatky,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod Martin Stehno.