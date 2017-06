Roman Vojtek na chotěbořském náměstí předvedl i „Zagorku“

Chotěboř - Jako muž mnoha tváří se představil herec, moderátor a zpěvák Roman Vojtek v sobotu na chotěbořském náměstí. Se svou kapelou Fantastic 80s předvedl na tradičních Dnech města Chotěboř skvělou show, odzpíval ty nejlepší hity osmdesátých let a absolutně si podmanil chotěbořské fanoušky.

Oblíbený Roman Vojtek skvěle odzpíval všechny skladby. I ty, jejichž interpretem byla žena jako například Hana Zagorová nebo Nena.Foto: Miloš Novák

Nechyběly opravdu slavné písně jako Relax od Frankie Goes To Hollywood, Take on Me od A-ha, Higway to Hell od AC/DC nebo závěrečná nehynoucí klasika Můj čas, kde si Vojtek s přehledem a notnou dávkou parodie střihl také Zagorovou.

„Musím říci, že jsem to opravdu nečekal. Podíval jsem se na jeho vystoupení na youtube, bylo to fajn, ale takový nářez mne opravdu překvapil,“ neskrýval nadšení jeden z návštěvníků městských oslav, Martin. Kromě Romana Vojtka návštěvníky bavily například i kapely Liquid Face nebo El´brkas.

„Žďárská kapela Liquid Face se mně osobně líbila ještě více než Vojtek. Akce to byla pěkná, škoda toho počasí, ale jinak to bylo výborné,“ podotkl zastupitel města Jindřich Pospíchal.

Postupně se na chotěbořském náměstí vystřídaly tanečnice, mažoretky, divadelníci, ale například i piloti, kteří na letišti v Počátkách u Chotěboře závodili o tituly mistra České republiky.

Velkému sobotnímu kulturnímu programu předcházelo páteční oceňování osobností Chotěboře, jehož zlatým hřebem byl koncert populární zpěvačky Ilony Csákové.

Erika Nováková