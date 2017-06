Sázava se chystá na vodáky, všichni ale doufají, že zaprší

Havlíčkobrodsko – Krásná příroda, zážitky s přáteli, trocha adrenalinu a spousta zábavy. To jsou hlavní důvody, pro které vodáci každý rok vyrážejí na Vysočinu za dobrodružstvím na řeku Sázavu. Chybí jim tam jen jediné – více vody. Přesto se lidé na vodu pouštějí a zamlouvají si plavidla.

Vodáci na Stvořidlech.Foto: Deník/Libor Plíhal

„S rezervacemi lidé začínají zpravidla od května, pokud je teplo. Doporučujeme loď rezervovat tak sedm až čtrnáct dní předem. Ovšem kromě svátků v červenci, to raději měsíc i dva dopředu. Zájem je opravdu velký,“ řekla Libuše Koudelová z Půjčovny lodí Ledeč nad Sázavou na Vysočině.

Zapůjčení dvoumístné kanoe tam vodáky přijde na tři sta korun na den. V případě, že si loď půjčí na více dní, je cena za den nižší. Za šestimístný raft je denní taxa tisíc korun. Půjčovna lidem zprostředkovává také dopravu lodi. Ceny se od loňského roku nezměnily.

Nezdražila ani půjčovna Dronte. Tam dvoumístná kanoe přijde na 380 korun za den. V ceně je i doprava lodí na trasách Kácov – Český Šternberk – Týnec nad Sázavou – Pikovice.

„Rezervace máme už od března. Lidé jsou zvyklí objednávat předem. V červenci lodě doporučujeme rezervovat měsíc až dva dopředu,“ podotkl ředitel půjčovny lodí Dronte Míla Pražák.

Jaká bude letošní vodácká sezona, to ukáže až počasí, ale především dostatek vody v řece. Nyní je Sázava sjízdná ze Stvořidel do Týnce a s omezením i do Pikovic. „Sucho bývá pravidelně v úseku Týnec – Pikovice. Nejinak je tomu i letos. Sezona bude záviset na tom, zda bude hezké počasí a občas na Vysočině zaprší, aby byl dostatek vody,“ poznamenal Pražák.

V to doufají i samotní vodáci. „Sázava pro nás ztratila hlavní význam výstavbou přehrady na Želivce. Po většinu roku je tu málo vody. Jinak je to ale jedna z nejkrásnějších českých řek. Nejraději mám údolí ve Stvořidlech, kde jsou krásné peřeje. Stále doufám, že letos bude vody dost a budeme moci vyrazit,“ řekl Václav Hlouček.

Limit pro sjízdnost řeky je například v úseku z Ledče nad Sázavou 35 centimetrů. Aktuální vodní stav na vodočtu ve středočeských Nespekách je 46 centimetrů. Limity jsou definované pro plastové kanoe se středně zkušenou posádkou. Pro rafty, laminátové lodě nebo začínající vodáky je obvykle nutné, aby bylo vody více.

„Musíme doufat, že ještě zaprší. Návštěvníci nám říkali, že Sázava je na tom oproti jiným řekám dobře,“ uvedla Zdeňka Tvrdá, obyvatelka vysočinské vsi Trpišovice, která je pronajímatelem veřejného tábořiště Stvořidla.

Na Stvořidlech se první milovníci kempování začínají objevovat už teď. Větší nápor se ale čeká až o prázdninách.

„Návštěvnost je podobná jako loni. Přes týden je skoro prázdno. Přijede třeba skupinka pěti vodáků. Přes víkend je jich více, ale nedá se říci, že by bylo plno. O prázdninách je to lepší,“ vyvodila ze svých pozorování Zdeňka Tvrdá.

Kemp vodákům nabízí klasické ubytování ve stanech. Pokud chtějí větší pohodlí a nehodlají riskovat, že zmoknou, mají možnost spát v chatkách.

„Vodáci jsou v podstatě nenároční lidé. Rádi si posedí u ohně v přírodě. Jezdí k nám v podstatě stále stejná sorta lidí. Rezervace nejsou nutné. Jenom někdy se stává, že si předem rezervuje místo větší skupina lidí. Chtějí mít jistotu, že budou mít stany vedle sebe,“ dodala Tvrdá.

Víceméně celý tok Sázavy kopíruje železniční trať, takže přeprava bez auta je tam bezproblémová. Trať je navíc pro vodáky velmi populární. Trampové po ní za novými zážitky přijížděli už na počátku 20. století. Železnice vede atraktivní krajinou s pohledem na kaňon Sázavy.

Sázava patří k nejkrásnějším českým řekám. Je dlouhá 225 kilometrů. Vodáci a trampové jí často přezdívají Zlatá řeka. Není to kvůli nálezům drahocenných kovů, ale díky zbarvení vody, kterou způsobuje jíl.