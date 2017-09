Silnici u Ranska uzavřela demolice mostu

Havlíčkův Brod – Budou tomu dva roky, co finanční výbor zbořil do té doby nepsaná pravidla přidělování dotací na sport a kulturu v našem městě. Ty do té doby přidělovali hokejovému klubu 100 procent žádaných dotací, vždy dopředu oproti jiným žádostem. A protože celková částka na všechny sportovní a kulturní spolky či akce nestačila, tak ty pak byly různě kráceny.