OBRAZEM: Školáci z Golčova Jeníkova se představí na veletrhu Fortel

Golčův Jeníkov – Veletrh firem a práce s názvem FORTEL 2017 v Třebíči je největší prezentací firem, výrobků, služeb a pracovních příležitostí v regionu. Dvoudenní veletrh je setkáním zaměstnavatelů, zaměstnanců, studentů, spotřebitelů a obchodních partnerů. Letos na něm nebude chybět ani parta školáků z Golčova Jeníkova.

Téměř každý den se v místnosti nadačního fondu Aktivní ženy v Golčově Jeníkově schází necelá desítka žáků místní základní školy. Obsahem jejich schůzek je práce s 3D tiskárnou. Ale není to pro ně jen hra.

O práci téhle skupiny dětí se už zajímají odborníci z průmyslové školy v Čáslavi. Technický kroužek v nadačním fondu navštívili nedávno i zástupci Kraje Vysočina. Školáci z Jeníkova dostali dokonce pozvánku na veletrh FORTEL 2017 v Třebíči. „Tento kroužek technicky nadaných dětí se začal scházet už před dvěma lety. To byla tahle parta školáků v šesté třídě,“ říká mluvčí nadačního fondu Petr Kotting.

Jako jeden z prvních na Vysočině získal Nadační fond Aktivní ženy z Golčova Jeníkova ve spolupráci s ČVUT pro školáky 3D tiskárnu. Práci s touto supermoderní technikou nadační fond prezentoval již loni na Technickém fóru v zámku Valeč na Třebíčsku. „Přispěli nám sponzoři. Zařízení jsme pořídili asi za 18 tisíc a začali jsme tiskárnu testovat a sestavovat. Stavba zařízení trvala tři měsíce. Je třeba zdůraznit, že s tímto zařízením většinou pracují studenti střední školy a u nás se do práce s tiskárnou pustili žáci druhého stupně z jeníkovské základky," zdůrazňuje Kotting.

Pro ty, kteří něco podobného jako je 3D tiskárna nikdy neviděli, je třeba připomenout, že tisk v tomto zařízení, které nebývá o nic větší než běžná tiskárna, trvá až 24 hodin.

Zatím co z běžné tiskárny vyleze nakonec jen plochý potištěný papír, tiskárna 3D je schopna vytvořit prakticky jakýkoliv trojrozměrný model, hračkou pro děti počínaje a konče nábytkem, stavebními prvky či dokonce modely lidských končetin. „Zatím jsme na tiskárně tvořili spíš různé figurky, až nakonec jeden z žáků, kteří s tiskárnou pracují, přišel s nápadem stavby robotické ruky," říká mluvčí Nadačního fondu Kotting. Na základě tohoto návrhu kontaktoval Nadační fond firmu, která pracuje s postiženými klienty, kde zjistil, že taková odborná pomůcka může být i velmi nákladná.

A tak první, do čeho se školáci z Jeníkova pustili, byla právě robotická ruka. Už je hotová, školáci na ní pracovali dokonce i v době volna. V současné době přivedli jeníkovští školáci práci s 3D tiskárnou k dokonalosti. „Kluci vyrábějí na tiskárně dokonce už různé makety pro místní firmy. Za získanou odměnu si pořizují náhradní díly a součástky do tiskárny. Zájem o jejich práci má průmyslová škola v Čáslavi, která chce s naším nadačním fondem spolupracovat,“ vysvětluje Kotting. Tomáš Jelínek, Marek Mach a Jiří Liška, jedni z těch, kteří na tiskárně pracují, jsou žáky osmého ročníku základní školy, ale o budoucnost mají zřejmě už postaráno. „Máme blízko k technice. Takže naše budoucí povolání je poměrně jasné,“ usmívá se Marek. Programováním a prací s počítačem žijí všichni tři i doma. Momentálně na 3D tiskárně vyrábějí například různé modely automobilů, součástky pro stavebnice, ale i různé drobné suvenýry a přívěsky.

Podle Kottinga může práce s moderní technikou pomoci žákům ve školách získat do budoucna vztah k technický oborům. Posluchárny humanitních oborů jsou přeplněné, zato fakulty technického zaměření mají studentů nedostatek. „Školáci dnes sice ovládají moderní technologie, ale pasivně je to pro ně spíš jen hra ve volném čase. My bychom chtěli dát této hře jiný rozměr, posunout ji k tvůrčímu využití a dát školákům cenné zkušenosti, které mohou využít třeba v budoucím zaměstnání," dodává Kotting.

Nadační fond Aktivní ženy se s úspěchem zúčastnil i soutěže Stavíme z Merkuru, kterou vypsal Kraj Vysočina. Nadační fond Aktivní žen vznikl před pěti lety v Golčově Jeníkově. Jeho hlavním cílem je naplnit volný čas dětí i dospělých formou různých kvalitních kurzů a kroužků.