Skoncuji s pitím. Předsevzetí, která lidem dlouho nevydrží

Havlíčkobrodsko – Začátek roku je pro mnohé i začátkem nového života. Lidé si dávají různá předsevzetí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Mezi ty nejčastější patří nejen odhodlání shodit nějaké to kilo, ale i například skoncovat se svojí závislostí. „Zájem o léčbu je u lidí se závislostí dán především tlakem okolí, na které dopadá nezodpovědné chování závislého. Lidé proto zkouší různé kompromisy a slibují například to, že budou pít méně či že skoncují s drogami. Tak vznikají různá předsevzetí k různým datům, tedy i k Novému roku. Bohužel, podobně jako ostatní předsevzetí, ani tato zpravidla dlouho nevydrží. Z toho vyplývá, že větší zájem o léčbu v těchto měsících je z toho důvodu, že lidem jejich předsevzetí nevyšla," uvedl psychiatr Václav Venc z havlíčkobrodské Psychiatrické nemocnice. Novoroční předsevzetí na úspěch léčby vliv nemá. Výzkumy ukazují, že nejvýznamnějším faktorem je délka léčby, která by měla být minimálně tři měsíce. Psychiatrické oddělení pro závislosti v Brodě nabízí i kratší šestitýdenní léčbu.

„Lidé spěchají do práce nebo domů. Bohužel se však často vracejí, tedy léčbu musí opakovat a ve výsledku se léčí déle. Během pobytu pracujeme na tom, aby se předsevzetí změnilo na přesvědčení, že jediná možnost spokojenějšího života spočívá v trvalé abstinenci, ať už jde o alkohol či drogy," konstatoval Venc. Podotkl však, že vybudovat si přesvědčení není snadné, droga je pro závislého nejbližším společníkem, kterého se učí odmítnout a mít z něj strach. Lidé se závislostí na alkoholu také vyhledávají jakoukoliv možnost či příležitost se „legálně" napít. „Ta samozřejmě přichází se všemi oslavami, včetně Silvestra, který často spouští alkoholický tah. A ten trvá klidně i týden, respektive tak dlouho, dokud člověk vydrží," pokračoval Venc.

Své o tom ví i Petr, který si nepřál být jmenován. Se závislostí na alkoholu bojoval více než dva roky, avšak nyní se mu již daří abstinovat. „Začalo to velmi nenápadně. Popíjel jsem s kamarády, občas chodil do hospody. Měl jsem v té době manželské a osobní problémy a snažil jsem se to zapíjet," svěřil se Petr.

Pacient Petr dodal, že později nad sebou přestal mít kontrolu a skončil na nějaký čas na ulici. „Pomohla mi až dlouhodobá léčba a pobyt v terapeutické komunitě," svěřil se. Ten podotkl, že se alkoholu vyhýbá. Stejně tak přerušil kontakty s bývalými kamarády, našel si práci a snaží se opět zapojit do normálního života.

Vánoční období a Silvestr je obecně pro osoby závislé více zatěžující, včetně emočního vypětí, které může mít za následek intenzivnější nadužívání návykových látek. To může vést až k toxickým psychózám, depresím či fyzickým kolapsům. „Tito lidí pak často pod tíhou neúnosné situace začátkem roku vyhledají akutní odbornou pomoc v Psychiatrických léčebnách, kde projdou detoxikací organismu a jsou motivováni pracovníky k řešení jejich závislosti prozatím v krátkodobých programech. Někteří sítem propadnou a po úlevě odchází zpět, někteří jsou motivováni a chtějí v léčbě pokračovat. To jsou pak uchazeči o dlouhodobou léčbu v terapeutických komunitách. Jejich počet je obecně vyšší v zimním období, ale důvodem jsou spíše klimatické podmínky než období svátků a předsevzetí do nového roku," řekla sociální pracovnice a terapeutka Denisa Dohnalová z Terapeutické komunity Podcestný Mlýn.

Podle Dohnalové je především důležité, aby lidé chtěli. „Pokud má klient sám zájem na dosažení změny, je možné abstinence dosáhnout. Pokud je jeho motivace vnější, tedy kvůli rodičům, partnerce či partnerovi, kvůli dětem, dluhům a podobně, je náročné ji udržet. Snažíme se, aby klienti hledali motivaci a využili vlastní zdroje. Ve finále jde o to, co klient do léčby vloží, to si také odnese. Nejsme experti na klientův život, jsme pouze provázejícími na jeho cestě. O tom, jaká bude, rozhoduje klient sám," uzavřela Dohnalová.