Soutěž ukazuje, kde pomáhají peníze z Tříkrálové sbírky

Havlíčkův Brod – Oblastní charita v Havlíčkově Brodě matkám v nouzi nepomáhá, ale přivádí je do ještě větších problémů a dluhů. To tvrdí Eva Fikarová, jedna z klientek charitního domova pro matky s dětmi. Podle Charity by se ale klient měl učit samostatnosti a nezvykat si na život zadarmo.