Spolek se snaží zachránit památku, kde působil i farář Toufar

Zahrádka – Přispět na záchranu významné středověké památky a dozvědět se něco o její historii mohou lidé v sobotu 17. června v kostele svatého Víta v Zahrádce. Součástí zahrádecké poutě bude mše svatá, koncert Malé Lesanky, komentovaná prohlídka kostela a výstava o historii zaniklého městečka Zahrádka.

Kostel sv. Víta v Zahrádce.Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

Původně románský kostel svatého Víta už je dnes poslední stavbou, která připomíná osm set let starou historii městečka Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Samotné městečko zmizelo před jednačtyřiceti lety pod hladinou přehradní nádrže Švihov. Zachránil se pouze kostel, a to jen díky objevu nástěnných maleb ze 14. století. Na jednom z pásů by dokonce mohla být zobrazena genealogická linie Přemyslovců. Takovými malbami se mohou pochlubit jen ve znojemské rotundě nebo na Karlštejně.

V osmdesátých letech se sice začalo s rekonstrukcí objektu, k jejímu dokončení už ale nedošlo. Kostel začal postupně chátrat. Stěny provlhaly, omítky s malbami zasáhla plíseň a postupně se vydrolovaly. Naděje přišla až se Spolkem Přátelé Zahrádky, který na záchranu významné památky vyhlásil veřejnou sbírku.

„V posledních letech se ve spolupráci s Národním památkovým ústavem podařilo realizovat stavební úpravy umožňující odvlhčení zdiva, vyčistit a restaurátorsky zajistit nástěnné malby v presbytáři a části kostelní lodi a obnovit omítky v celém presbytáři. Finanční prostředky na tyto práce byly poskytnuty Ministerstvem kultury a získány ve veřejné sbírce, ve které již bylo shromážděno přes jeden milion korun,“ uvedl Jan Čihák ze spolku Přátelé Zahrádky.

V současnosti spolek vyhlásil novou sbírku. Ta by měla pomoci v dalších opravách kostela. A také k jeho postupné přeměně v památník zátopové oblasti s expozicí připomínající působení faráře Josefa Toufara, umučeného StB, v Zahrádce. Kostel by se měl stát i místem setkávání, pořádání koncertů, výstav a bohoslužeb.

Myšlenku mohou lidé podpořit i návštěvou některé z akcí pořádaných v Zahrádce. První z nich proběhne již tuto sobotu. „V kostele bude možné zhlédnout plastiku Olbrama Zoubka Socha pro Josefa Toufara, příležitostnou výstavku i první část nové stálé expozice věnované Zahrádce, zdejšímu kostelu a působení Josefa Toufara v Zahrádce,“ doplnil Jan Čihák.