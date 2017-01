Stačilo jen párkrát kopnout a poklad byl na světě

Havlíčkův Brod – Když si v životě něco hodně přeješ, vyjde ti to. Citát, kterým se rozhodně mohou řídit manželé z Nové Vsi u Chotěboře, kteří na přelomu roku našli ve svém domě poklad.

V pokladu jsou zastoupeny pražské groše, půlgroše a také krejcary z okolních zemí z poloviny 16. století. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Při rekonstrukci podlahy objevili 742 mincí a fragmentů z poloviny 16. století. Mince nyní zkoumají a evidují pracovníci Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

„Dělala jsem si srandu ze svého manžela, že by mohl najít nějaký poklad. Šla jsem si uvařit kávu a za chvíli na mě muž volá, že ho našel," popsala své dojmy žena, která si nepřála být jmenována. Ta dodala, že manžel rekonstruoval místnost nad kamenným sklepem. „Kopal tam do nějakého velkého kamene a doslova se to na něj vysypalo. V první chvíli jsem byla v šoku," poznamenala žena.

Manželé následně zavolali do archeologického ústavu v Praze, tedy dodrželi postup, který ukládá zákon. Archeologové následně kontaktovali havlíčkobrodské muzeum. „Na místě jsme vše zdokumentovali a mince převezly do muzea, kde probíhá jejich čištění a soupis," uvedl archeolog a historik Aleš Knápek. Ten dodal, že mince váží jeden a půl kilogramů. „Jde o typické pražské groše, půlgroše a krejcary z cizích zemí, například Grosch Ferdinanda I. z vídeňské mincovny z roku 1551. V pokladu lze také nalézt tříkrejcar švýcarského města Curych z roku 1556," vysvětlil Knápek.

Mince do podlahy ukryla pravděpodobně původní rodina, která zde v 16. století žila a podle záznamů dům rekonstruovala. „Zůstává záhadou, že si mince nikdo nevyzvedl," konstatoval Knápek. V brodském muzeu jde již o šestý poklad v řadě. Nejhodnotnějším zůstává Rápotický poklad nalezený v předloňském roce.